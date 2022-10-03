Рост цен на электроэнергию приведет к росту сетевой платы с 1 января

Повышение сетевой платы позволит покрыть подорожание рассеиваемой электроэнергии и гарантирует, что Elektrilevi сможет продолжить инвестиции в обеспечение надежности сети электроснабжения и возможности микропроизводства по всей Эстонии. В течение последних десяти лет потребление Elektrilevi электроэнергии неуклонно сокращалось, сокращение составило в общей сложности около 100 ГВт·ч (что эквивалентно потреблению 30 000 домохозяйств). Доля сетевых потерь за этот период снизилась с 5,8% до 3,9%.

«Elektrilevi — один из крупнейших в Эстонии потребителей электроэнергии, которая требуется предприятию для покрытия физических потерь, возникающих в сети при передаче электроэнергии, а также для обеспечения работы сети. В августе убытки Elektrilevi из-за высокой цены на электроэнергию составили 3,4 миллиона евро. Для того чтобы мы могли поддерживать электроснабжение и были хорошо готовы к кризисным ситуациям, мы должны ежедневно инвестировать в повышение надежности сети. К сожалению, при убытках это невозможно», — прокомментировал причины подорожания председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

«На 2023 год нами запланировано повысить надежность около 1000 км электросетей. Кроме того, в рамках стратегии государственного бюджета правительство решило выделить Elektrilevi 49 миллионов евро, которые мы направим на ускорение и удешевление подключения к сети малого производственного оборудования. Решение правительства показывает, что мы на правильном пути и наши старания были замечены», — добавил Хярм.