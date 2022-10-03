В субботу в Йыхви прошла традиционная Михайловская ярмарка. По народному календарю к этому дню полевые работы должны быть завершены, урожай отправлен в закрома, и самое время перевести дух и отпраздновать.
ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Михайловская ярмарка в Йыхви не показывает признаков усталости
На этот раз йыхвиская Михайловская ярмарка была тринадцатой по счету, но, вопреки суеверию, на ярмарочной площади не было признаков усталости или скуки. Торговцев было много, и то, что они предлагали, в целом соответствовало первоначальной идее предоставления возможностей для торговли и самопрезентации мелким производителям и местным ремесленникам. На ярмарке также было много народа, что свидетельствует о жизненной силе Михайловской ярмарки.
Как обычно, были на ярмарке представительства некоторых партий и политических движений. Поскольку до выборов в Рийгикогу еще полгода, они не стремились задабривать и раздавать суп, а больше представляли свои идеи и планы, как справиться с ростом цен на энергоносители и прочее. В качестве тяжелой артиллерии были привлечены как действующий министр, так и член парламента из числа знаменитых сумоистов.