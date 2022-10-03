В школах и детских садах Кохтла-Ярве подготовили меры по сокращению объемов потребляемой тепловой и электроэнергии. При этом власти города заверяют, что не станут экономить на детях.
В детских учреждениях Кохтла-Ярве по выходным будут отключать отопление
"В рабочие дни дети будут находиться в теплых помещениях и пользоваться теплой водой. Мы договорились с работниками учебных заведений о рациональном и целесообразном использовании приборов и систем, питающихся от электросети", - заявил вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин, слова которого в понедельник привела пресс-служба городской управы.
Предложенные меры по экономии включают к примеру следующее: отключение отопления в пятницу вечером и включение его в воскресенье ночью, отключение бойлеров на выходные, выключение света в школьных коридорах во время уроков и в классах во время перемены, отключение от сети кулеров с водой, установка регуляторов на радиаторы, строгое слежение за выключением всей техники в конце рабочего дня, отключение проекторов в случае, если они не используются во время учебного процесса и т.п.
В план экономии внесены и требующие инвестиций меры. Например, замена осветительных приборов и кухонного оборудования на более энергосберегающие, утепление фасадов, установка датчиков движения в коридорах и подсобных помещениях и пр. Данные инвестиции запланированы на будущий год и подсчет необходимых средств еще ведется.
"Мы не можем спрогнозировать, какой будет экономия в денежном эквиваленте, но подсчитали, что предпринимаемые по меры помогут снизить потребление примерно на 20%. Если из-за непрогнозируемо высоких цен нам не удастся остаться в рамках бюджета, мы, по крайней мере, не сильно превысим его", - заверил Бородин.