В детских учреждениях Кохтла-Ярве по выходным будут отключать отопление

"В рабочие дни дети будут находиться в теплых помещениях и пользоваться теплой водой. Мы договорились с работниками учебных заведений о рациональном и целесообразном использовании приборов и систем, питающихся от электросети", - заявил вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин, слова которого в понедельник привела пресс-служба городской управы.

Предложенные меры по экономии включают к примеру следующее: отключение отопления в пятницу вечером и включение его в воскресенье ночью, отключение бойлеров на выходные, выключение света в школьных коридорах во время уроков и в классах во время перемены, отключение от сети кулеров с водой, установка регуляторов на радиаторы, строгое слежение за выключением всей техники в конце рабочего дня, отключение проекторов в случае, если они не используются во время учебного процесса и т.п.

В план экономии внесены и требующие инвестиций меры. Например, замена осветительных приборов и кухонного оборудования на более энергосберегающие, утепление фасадов, установка датчиков движения в коридорах и подсобных помещениях и пр. Данные инвестиции запланированы на будущий год и подсчет необходимых средств еще ведется.