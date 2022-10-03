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В Нарве сотрудников предприятия эвакуировали из горящего помещения

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Нарве сотрудников предприятия эвакуировали из горящего помещения
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Горевшее помещение.
Горевшее помещение. Фото: Спасательный департамент

3 октября в два часа ночи спасатели выехали к производственному зданию на улице Линда в Нарве, где загорелось фильтровальное помещение.

Позвонивший сам отключил питание рабочего станка, заводские рабочие были эвакуированы.

На момент прибытия спасателей производственное здание было полно дыма, возгорание произошло в одном производственном блоке.

Пожар фильтра был потушен примерно через час. Спасатели запретили пользоваться лазерной установкой до тех пор, пока она не будет отремонтирована. Причина пожара устанавливается.

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