В Нарве сотрудников предприятия эвакуировали из горящего помещения

На момент прибытия спасателей производственное здание было полно дыма, возгорание произошло в одном производственном блоке.

Пожар фильтра был потушен примерно через час. Спасатели запретили пользоваться лазерной установкой до тех пор, пока она не будет отремонтирована. Причина пожара устанавливается.