В рамках проекта по ликвидации остаточных загрязнений в водосборном бассейне реки Пуртсе и с целью улучшения условий обитания рыб было построено 45 нерестилищ общей протяженностью 3,6 километра. Несмотря на то, что это в основном реки для форели, благоустроенная среда обитания также подходит для речной миноги, щуки, налима и многих других видов рыб.
Созданы лучшие условия для нереста рыбы в бассейне реки Пуртсе
Руководитель проектов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо подтвердил, что улучшение условий обитания рыб является частью работ по восстановлению реки в водосборном бассейне Пуртсе.
«Очищенные русла рек природа приняла очень хорошо - уже в прошлом году на слонах речных берегов появилась растительность, а в этом году ситуация стала еще лучше. Но нашей целью было также вернуть рыбу в реки. В новых руслах рек устроены излучины и искусственные пороги, создавшие благоприятные условия для жизни и нереста рыб. Только что были построены дополнительные нерестилища на участках траншеи Вахтсепа и отрезках реки Кохтла. Кроме того, на этих участках были установлены камни для снижения скорости потока – всего для этих работ было использовано около 240 м3 гальки и 3600 гранитных камней», — пояснил Яаксоо.
Руководивший этими работами эксперт по рыбному промыслу Рейн Ярвекюльг добавил, что при очистке от остаточных загрязнений загрязненный грунт выкапывали ковшом, а местами сооружали новые искусственные русла. «Однако такое русло, выкопанное ковшом, не очень хорошая среда обитания для рыб или других водных обитателей. Русло реки Кохтла было очищено и обновлено, но не было мест размножения и убежищ рыб и разнообразия местообитаний», — объяснил эксперт причины, по которым необходимо способствовать развитию рыбной популяции.
«Для этого мы построили на некоторых участках реки галечные перекаты с большими склонами и добавили еще камней. Такие перекаты из гальки являются местом нереста форели и речной миноги, а также хорошей средой обитания для многих водных беспозвоночных. Камни в русле реки служат укрытием для рыб, создают дополнительные микросреды обитания для водных беспозвоночных, а также повышают уровень воды в реке во время его падения», — сказал Ярвекюльг, по словам которого в результате проделанных работ в водотоке скорость потока теперь варьируется.
Помимо форели и миноги, траншея Вахтсепа и среднее течение реки Кохтла подходят также для гольяна и малой колюшки. «При этом нижнее течение реки Кохтла представляет собой хорошо подходящий для форели регион, где к вышеупомянутым видам также добавляются щука, голавль, налим, голец, подкаменщик и пескарь», — перечислил Ярвекюльг и добавил, что в будущем в реке Пуртсе восстановиться также и популяция хариуса, которая была уничтожена из-за загрязнения реки еще в 1960-х гг. «Это планируется реализовать в рамках стартующего проекта Life Conservation LIFE и на базе популяции хариуса реки Кунда».
Как подтверждает Рейн Ярвекюльг, вскоре можно будет увидеть первые результаты в улучшении среды обитания рыб. «Нерест форели на многих построенных речных перекатах ожидается уже этой осенью, нерест речной миноги – предстоящей весной. Но в целом на восстановление рыбной популяции может уйти еще около десятка лет».
В ходе реализации проекта по ликвидации остаточного загрязнения водосборного бассейна реки Пуртсе очищено 10,4 км старого русла и построено 7 км нового русла. В ходе работ было вывезено около 9000 самосвалов загрязненного грунта. Кроме того, к концу 2022 года будут приведены в безопасное состояние 14 га зоны фенолового болота.
Очистные работы, которые стартовали в 2018 году, продлятся до конца текущего года. Проект финансируется совместно из Европейского фонда солидарности, а также из средств Эстонского государства через ЦУ Центр инвестиций в окружающую среду и госбюджет.