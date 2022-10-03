Созданы лучшие условия для нереста рыбы в бассейне реки Пуртсе

Руководитель проектов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо подтвердил, что улучшение условий обитания рыб является частью работ по восстановлению реки в водосборном бассейне Пуртсе.

«Очищенные русла рек природа приняла очень хорошо - уже в прошлом году на слонах речных берегов появилась растительность, а в этом году ситуация стала еще лучше. Но нашей целью было также вернуть рыбу в реки. В новых руслах рек устроены излучины и искусственные пороги, создавшие благоприятные условия для жизни и нереста рыб. Только что были построены дополнительные нерестилища на участках траншеи Вахтсепа и отрезках реки Кохтла. Кроме того, на этих участках были установлены камни для снижения скорости потока – всего для этих работ было использовано около 240 м3 гальки и 3600 гранитных камней», — пояснил Яаксоо.

Руководивший этими работами эксперт по рыбному промыслу Рейн Ярвекюльг добавил, что при очистке от остаточных загрязнений загрязненный грунт выкапывали ковшом, а местами сооружали новые искусственные русла. «Однако такое русло, выкопанное ковшом, не очень хорошая среда обитания для рыб или других водных обитателей. Русло реки Кохтла было очищено и обновлено, но не было мест размножения и убежищ рыб и разнообразия местообитаний», — объяснил эксперт причины, по которым необходимо способствовать развитию рыбной популяции.