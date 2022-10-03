Выпускающий в Пюсси древесные плиты АО "Repo Vabrikud" на прошлой неделе подал в суд заявление о банкротстве.
Пюссиский производитель древесных плит подал заявление о банкротстве
АО "Repo Vabrikud" из-за высоких цен на энергоносители и древесину уже не является конкурентоспособным на своих рынках сбыта, которые в основном находятся в Финляндии и Швеции, заявила компания, отметив, что другие европейские производители плит предлагают продукцию по цене на 10- 15% ниже и рынок в целом остывает.
«29 сентября АО "Repo Vabrikud" подал в суд заявление о банкротстве с целью признания компании банкротом. Принятие такого решения было очень сложно. Однако мы как предприниматели не в состоянии повлиять на ситуацию», — заявили в компании.
АО "Repo Vabrikud" стабильно работает с 1975 года, перерабатывая малоценную древесину и производя плиты для мебельной промышленности.
В АО "Repo Vabrikud" работает 148 человек и косвенно, через своих партнеров, еще несколько сотен человек в Ида-Вирумаа и за ее пределами. Кредиторы и суд решат, будет ли завод законсервирован в условиях высоких цен на энергоносители или ликвидирован, заявило предприятие.