Пюссиский производитель древесных плит подал заявление о банкротстве

АО "Repo Vabrikud" из-за высоких цен на энергоносители и древесину уже не является конкурентоспособным на своих рынках сбыта, которые в основном находятся в Финляндии и Швеции, заявила компания, отметив, что другие европейские производители плит предлагают продукцию по цене на 10- 15% ниже и рынок в целом остывает.

«29 сентября АО "Repo Vabrikud" подал в суд заявление о банкротстве с целью признания компании банкротом. Принятие такого решения было очень сложно. Однако мы как предприниматели не в состоянии повлиять на ситуацию», — заявили в компании.

АО "Repo Vabrikud" стабильно работает с 1975 года, перерабатывая малоценную древесину и производя плиты для мебельной промышленности.