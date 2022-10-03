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Пограничники на границе развернули полсотни россиян

Erik Kalda
, ajakirjanik
Пограничники на границе развернули полсотни россиян
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Фото: Postimees

За три дня пограничники в Нарве отправили обрано более 40 россиян.

За пятницу, субботу и воскресенье 44 гражданина России хотели пересечь границу, но их не пустили в страну.

По словам полиции, они не были военными беженцами и не имели законных оснований для въезда в Эстонскую Республику.

После объявленной 21 сентября в России мобилизации число граждан России, а также других стран, которых не пускают в Эстонию и отправляют обратно, на нарвской границе резко возросло.

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