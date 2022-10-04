"HITO/Karjamaa", единственная команда из Ида-Вирумаа, участвующая в этом сезоне в чемпионате Эстонии по баскетболу, начала игры второй лиги с победы над "Keila korvpallikool" со счетом 100:97 в овертайме.
"HITO/Karjamaa" начала сезон во второй лиге с победы в овертайме
В проходившей в равной борьбе встрече ида-вирумааская команда сумела выйти вперед с восемью очками за пять минут до конца основного времени - 81:73. Однако кейлаская команда, состоящая в основном из 16-18-летних юношей, к финальному свистку четвертой четверти сравняла счет - 83:83. За две минуты до конца дополнительного времени Кейла вел в счете - 94:91. Но затем ветеран и играющий тренер Марго Тали забил свой третий трехочковый в игре. Показавший отличную игру 17-летний Керт Каземетс тут же реализовал еще один трехочковый, а Андрус Лехисметс и Эрик Рауд штрафными бросками закрепили лидерство, которое продержалось до финального свистка.
Героем матча стал Андрус Лехисметс, набравший 30 очков и сделавший семь подборов. Керт Каземетс, ранее выступавший за баскетбольную школу Рейнара Халлика, записал на свой счет 22 очка. Ветераны "HITO/Karjamaa" Марго Тали и Эдвард Трумм добавили 13 и 12 очков соответственно. Трумм также доминировал в борьбе под щитом, сделав 18 подборов.
Главный тренер команды Прийт Кяэн сказал, что в этом году "HITO/Karjamaa" собрал команду, которая способна побороться за более высокие места во второй лиге. Команда состоит из ядра прошлых лет во главе с Тали, Труммом и Раудом. Вернулись Андрус Лехисметс и Вейко Симм, которые в прошлом году играли в первой лиге за баскетбольную школу Рейнара Халлика. С этого сезона 35-летний Сийм Лаур, который играл в клубах как лиги мастеров, так и первой лиги, тоже вернулся в "HITO/Karjamaa" и сейчас восстанавливается после травмы. Кроме того, в команде есть несколько молодых игроков 17-18 лет.
- Такое сочетание опыта и молодости должно дать хороший результат, - сказал Кяэн, признав при этом, что, поскольку многие игроки живут в разных уголках Эстонии из-за работы или учебы, собрать всех вместе для игр и тренировок может оказаться непросто. - Но список игроков и выбор запасных вариантов в этом году больше, чем раньше.
Свой первый домашний матч "HITO/Karjamaa" проведет в эту пятницу в 20.00 в Йыхвиском спортхолле, где соперником будет тартуский "Rock Terminal". В стане соперника также должен выйти на площадку бывший игрок сборной Эстонии Валмо Крийса, который в стартовой игре сезона, несмотря на свои 48 лет, находился на площадке почти всю игру и набрал 18 очков.
"HITO/Karjamaa" - единственная ида-вируская баскетбольная команда, играющая в этом сезоне во взрослой лиге Эстонии. Нарва отказалась от участия еще несколько лет назад. А баскетбольная школа Рейнара Халлика переехала из Ийзаку в Винни и теперь в первой лиге представляет Ляэне-Вирумаа.