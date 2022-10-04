"HITO/Karjamaa" начала сезон во второй лиге с победы в овертайме

В проходившей в равной борьбе встрече ида-вирумааская команда сумела выйти вперед с восемью очками за пять минут до конца основного времени - 81:73. Однако кейлаская команда, состоящая в основном из 16-18-летних юношей, к финальному свистку четвертой четверти сравняла счет - 83:83. За две минуты до конца дополнительного времени Кейла вел в счете - 94:91. Но затем ветеран и играющий тренер Марго Тали забил свой третий трехочковый в игре. Показавший отличную игру 17-летний Керт Каземетс тут же реализовал еще один трехочковый, а Андрус Лехисметс и Эрик Рауд штрафными бросками закрепили лидерство, которое продержалось до финального свистка.

Главный тренер команды Прийт Кяэн сказал, что в этом году "HITO/Karjamaa" собрал команду, которая способна побороться за более высокие места во второй лиге. Команда состоит из ядра прошлых лет во главе с Тали, Труммом и Раудом. Вернулись Андрус Лехисметс и Вейко Симм, которые в прошлом году играли в первой лиге за баскетбольную школу Рейнара Халлика. С этого сезона 35-летний Сийм Лаур, который играл в клубах как лиги мастеров, так и первой лиги, тоже вернулся в "HITO/Karjamaa" и сейчас восстанавливается после травмы. Кроме того, в команде есть несколько молодых игроков 17-18 лет.