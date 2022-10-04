Фестиваль "Tallinn-Narva Music Week" получил приз за достижение в сфере туризма

Международный музыкальный городской фестиваль, который помимо Таллинна впервые прошел в Нарве, собрал в общей сложности 17000 посетителей, из них в Нарве около 7000. На туристической конференции 2022 года "Hoovõtt" фестиваль получил признание за отличную командную работу, культурную программу высокого уровня, привлечение общины и возможности для создания новых общих традиций.