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Фестиваль "Tallinn-Narva Music Week" получил приз за достижение в сфере туризма

Северное побережье
Фестиваль "Tallinn-Narva Music Week" получил приз за достижение в сфере туризма
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Одним из ярких событий фестиваля "Tallinn-Narva Music Week" стал концерт Камерного хора Эстонской филармонии под управлением Тыну Кальюсте в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе, где прозвучали произведения Арво Пярта.
Одним из ярких событий фестиваля "Tallinn-Narva Music Week" стал концерт Камерного хора Эстонской филармонии под управлением Тыну Кальюсте в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе, где прозвучали произведения Арво Пярта. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Прошедший в мае фестиваль "Tallinn-Narva Music Week" ("Музыкальная неделя Таллинн-Нарва") получил приз за культурное событие на конкурсе "Эстонское туристическое событие года".

Международный музыкальный городской фестиваль, который помимо Таллинна впервые прошел в Нарве, собрал в общей сложности 17000 посетителей, из них в Нарве около 7000. На туристической конференции 2022 года "Hoovõtt" фестиваль получил признание за отличную командную работу, культурную программу высокого уровня, привлечение общины и возможности для создания новых общих традиций.

По словам члена правления совместного учреждения EAS и "KredEx" Лийны Марии Лепик, проведение "Tallinn-Narva Music Week" обрело более широкий размах, чем обычно бывает в рамках одного фестиваля.

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