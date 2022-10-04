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Отдел тюрем рассматривает возможность переезда из центра Йыхви в Вирускую тюрьму

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Отдел тюрем рассматривает возможность переезда из центра Йыхви в Вирускую тюрьму
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"По крайней мере на уровне идеи предложено, что мы могли бы отказаться от нынешней площади", - сказал отвечающий за тюрьмы вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе перед офисным зданием на улице Сомпа. Отдел тюрем является центральным учреждением службы тюрем Эстонии, которое управляет и развивает работу тюрем.
"По крайней мере на уровне идеи предложено, что мы могли бы отказаться от нынешней площади", - сказал отвечающий за тюрьмы вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе перед офисным зданием на улице Сомпа. Отдел тюрем является центральным учреждением службы тюрем Эстонии, которое управляет и развивает работу тюрем. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Идея о том, что отдел тюрем может находиться на территории Вируской тюрьмы, возникла при поиске возможностей для экономии, пояснил заведующий тюрьмами вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе.

Отдел тюрем Министерства юстиции, переехавший в Йыхви в 2013 году, в настоящее время находится в бывшем здании погранохраны на улице Сомпа, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала, что позволяет удобно приезжать на работу на поезде. В здании работают почти 30 человек, большинство из которых, правда, из Ида-Вирумаа, но работа в отделе тюрем также предполагает поездки.

Срок аренды здания заканчивается в марте следующего года. "Сейчас самое время подумать о том, будем ли мы его продлевать и где мы могли бы находиться в будущем", - сказал возглавляющий отдел тюрем вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе.

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