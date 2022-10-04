Отдел тюрем рассматривает возможность переезда из центра Йыхви в Вирускую тюрьму

Отдел тюрем Министерства юстиции, переехавший в Йыхви в 2013 году, в настоящее время находится в бывшем здании погранохраны на улице Сомпа, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала, что позволяет удобно приезжать на работу на поезде. В здании работают почти 30 человек, большинство из которых, правда, из Ида-Вирумаа, но работа в отделе тюрем также предполагает поездки.