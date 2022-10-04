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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ На этот раз Ночь ученых была зеленой

Сирле Соммер-Калда
, журналист
На этот раз Ночь ученых была зеленой
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В Ночь ученых можно было приложить руку как к чувствительному генератору-конструктору, так и к строительным материалам, встречающимся в природе.
В Ночь ученых можно было приложить руку как к чувствительному генератору-конструктору, так и к строительным материалам, встречающимся в природе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В пятницу в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета прошла очередная Ночь ученых, которая, согласно духу времени, сосредоточилась на защите окружающей среды и зеленых технологиях.

Вирумааский колледж проводит это мероприятие в центральном регионе нашего уезда с 2011 года. На этот раз программа была подготовлена в сотрудничестве с Кохтла-Ярвеской гимназией. Так, пришедшие могли своими руками собрать маленькую электростанцию или флюгер. Также состоялся мастер-класс по обучению сортировке компьютерного мусора, а многие строительные материалы из природы можно было потрогать своими руками и смешать между собой. Конечно, научное мероприятие, рассчитанное на такой широкий круг, не могло обойтись без грохота и треска. На этот раз, согласно теме дня, можно было пострелять из воздушной пушки и запустить ракеты, используя силу воздуха, а не химию. 

Состоялись также дискуссионные группы о зеленых технологиях и разумном использовании отходов упаковки. Мероприятие имело хороший баланс познавательного и веселого.

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