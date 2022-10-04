ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ На этот раз Ночь ученых была зеленой

Вирумааский колледж проводит это мероприятие в центральном регионе нашего уезда с 2011 года. На этот раз программа была подготовлена в сотрудничестве с Кохтла-Ярвеской гимназией. Так, пришедшие могли своими руками собрать маленькую электростанцию или флюгер. Также состоялся мастер-класс по обучению сортировке компьютерного мусора, а многие строительные материалы из природы можно было потрогать своими руками и смешать между собой. Конечно, научное мероприятие, рассчитанное на такой широкий круг, не могло обойтись без грохота и треска. На этот раз, согласно теме дня, можно было пострелять из воздушной пушки и запустить ракеты, используя силу воздуха, а не химию.