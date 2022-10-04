Ольга Пихль получила награду за научную работу

Исследовательская группа Центра компетенций в области сланца провела исследование совместной переработки горючего сланца и других органических материалов, а также свойств получаемых продуктов. Это предлагает новое решение для получения масла из остаточных пластмасс и их смесей, которые до сих пор только сжигались, путем совместной переработки со сланцем. Новая технология позволяет сократить использование сланца и одновременно производить из отходов полезное сырье.