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Ольга Пихль получила награду за научную работу

Северное побережье
Ольга Пихль получила награду за научную работу
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Ольга Пихль.
Ольга Пихль. Фото: TalTech

На Таллиннском дне предпринимательства награды удостоилась прикладная научная работа "Метод сопиролиза пластиковых отходов", руководителем исследовательской группы которой была Ольга Пихль, заведующая лабораторией Центра компетенций в области сланца Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета.

Исследовательская группа Центра компетенций в области сланца провела исследование совместной переработки горючего сланца и других органических материалов, а также свойств получаемых продуктов. Это предлагает новое решение для получения масла из остаточных пластмасс и их смесей, которые до сих пор только сжигались, путем совместной переработки со сланцем. Новая технология позволяет сократить использование сланца и одновременно производить из отходов полезное сырье.

- Ежегодно в мире остаются непереработанными миллионы тонн полимерных отходов. Одним из возможных способов избавления от этих отходов является химическая переработка, например, пиролиз, - прокомментировала Ольга Пихль. - Полученное таким образом пиролизное масло можно использовать для получения новых продуктов. В свете зеленого соглашения ЕС целью Эстонии является достижение нулевых выбросов углерода к 2050 году. До 2050 года необходимо постепенно снижать выбросы CO2, и одним из способов перехода к нулевым выбросам может стать сопиролиз сланца и полимерных отходов, - добавила она.

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