Лучшим новым ида-вируским приключением оценщики признали поход в кромешной тьме по шахтным штрекам, сдобренный реальными историями, звучащими из уст бывшего шахтера.
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Лучшее ида-вируское приключение знакомит под землей с жизнью, кипевшей здесь век назад
Лучшее ида-вируское приключение знакомит под землей с жизнью, кипевшей здесь век назад
Коллектив шахтного музея ищет любую возможность для экономии электроэнергии. Расположенный в Кохтла-Нымме музей приглашает в новое приключение - в эксклюзивный поход по темным шахтным ходам, надеясь на заряженные телефоны гостей, которые можно использовать в качестве карманных фонариков.