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Лучшее ида-вируское приключение знакомит под землей с жизнью, кипевшей здесь век назад

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Лучшее ида-вируское приключение знакомит под землей с жизнью, кипевшей здесь век назад
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Гид шахтного музея Андрус Парк рассказывает в темных шахтных штреках истории, которые звучат как сказки, но таковыми вовсе не являются.
Гид шахтного музея Андрус Парк рассказывает в темных шахтных штреках истории, которые звучат как сказки, но таковыми вовсе не являются. Фото: Tiina Männe

Лучшим новым ида-вируским приключением оценщики признали поход в кромешной тьме по шахтным штрекам, сдобренный реальными историями, звучащими из уст бывшего шахтера.

Коллектив шахтного музея ищет любую возможность для экономии электроэнергии. Расположенный в Кохтла-Нымме музей приглашает в новое приключение - в эксклюзивный поход по темным шахтным ходам, надеясь на заряженные телефоны гостей, которые можно использовать в качестве карманных фонариков.

На своем пути экскурсанты попадают в места, которые во время обычной экскурсии не увидишь, и слушают смачные истории о жизни шахты.

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