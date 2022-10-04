Лучшее ида-вируское приключение знакомит под землей с жизнью, кипевшей здесь век назад

Коллектив шахтного музея ищет любую возможность для экономии электроэнергии. Расположенный в Кохтла-Нымме музей приглашает в новое приключение - в эксклюзивный поход по темным шахтным ходам, надеясь на заряженные телефоны гостей, которые можно использовать в качестве карманных фонариков.