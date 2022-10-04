Из-за войны России в Украине Эстония, наряду с другими странами Балтии, Польшей и Финляндией, приняла решение не впускать жителей России с действующими шенгенскими туристическими визами.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько у вас сейчас отдыхающих из России?
Сколько у вас сейчас отдыхающих из России?
Исполнительный руководитель спа-отеля "Toila" ЯАК ПРУУНЕС:
- В настоящее время отдыхающих из России ноль. Но вместо них, конечно, украинские военные беженцы, которых государство размещает здесь на месяц. Сейчас у нас 75-процентная заполняемость, что я считаю хорошим результатом, учитывая все обстоятельства. Это покроет расходы, но не более.
Большим подспорьем является то, что мы перешли с газового отопления на отопление сланцевым маслом, которое примерно в два-три раза дешевле, чем газовое отопление.
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