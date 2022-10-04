ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько у вас сейчас отдыхающих из России?

- В настоящее время отдыхающих из России ноль. Но вместо них, конечно, украинские военные беженцы, которых государство размещает здесь на месяц. Сейчас у нас 75-процентная заполняемость, что я считаю хорошим результатом, учитывая все обстоятельства. Это покроет расходы, но не более.