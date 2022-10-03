Учения Сил обороны "Шип" приведут служащих в Силламяэ и Нарва-Йыэсуу

- Речь идет об обычных для нас упражнениях, которыми мы оттачиваем необходимые для защиты эстонского государства умения. На этот раз делаем это в Ида-Вирумаа, - сказал начальник штаба Скаутского батальона Владимир Колотыгин и добавил, что солдаты не применяют в городских условиях имитационные средства и по возможности меньше мешают гражданской жизни.

В начавшихся еще 22 сентября дополнительных учебных сборах "Шип-2022" задействованы союзники, Силы обороны Эстонии и "Кайтселийт". Военные НАТО, в том числе солдаты Эстонии, действуют как в воздухе, так и на море и на суше, среди прочего и в городском пространстве. Тренируют покрывающее всю страну ополчение, интеграцию союзнических подразделений и сотрудничество госучреждений в кризисной ситуации. Закончатся учения "Шип" в середине октября.