Даже если бы целью Партии реформ было только набрать очки за счет нынешней войны, то и в этой области нужны дела, а не риторика. До сих пор нет ПВО средней дальности. "Кайтселийт" и учения резервистов недофинансируются.

Люди Эстонии сейчас недостаточно защищены и оказались перед усиливающимся экономическим кризисом. Возьмем хотя бы проблему людей без постоянной медицинской страховки, каковых у нас по-прежнему около 70000 человек. Нынешнему правительству от этого тоже ни тепло ни холодно.

Молодежи Эстонии сейчас никак невозможно получить жилье по доступной цене. В Эстонии отсутствует европейская жилищная политика. Продажные и арендные цены на недвижимость ставят все более безумные рекорды, а государство не финансирует строительство съемного жилья в достаточном объеме. Руководитель Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер тоже сказал, что планируемое повышение зарплаты недостаточное, чтобы помочь защищающим наши жизни полицейским и спасателем избежать риска бедности. Это ненормально, что защищающие народ Эстонии люди даже не могут получить от банка жилищный кредит.

Единовластие Каи Каллас решило 30 июня, что Таллиннской больницы, хаапсалуской железной дороги и спасательных вертолетов не будет. В новом году пособие на строительство футбольных холлов не получит также ни одно из самоуправлений, подавших ходатайство в первый раз. Не получат дополнительных денег, связанных с ростом цен на строительство, и проекты футбольных холлов, уже получивших дотацию из прежнего госбюджета.