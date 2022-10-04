ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Без экономии не обойтись

При этом стоит понимать, что в ситуации, когда цены на электроэнергию и тепло, а также цены на строительство многократно выросли за год, неизбежно приходится выбирать, от чего в данный момент рационально отказаться и какое решение нанесет наименьший ущерб.

Например, сейчас не лучшее время для строительства новых объектов, а также для ремонта существующих. Разумно закончить начатые новостройки, но, наверное, не очень рационально, стиснув зубы, начинать работу над новыми, если это обойдется в полтора-два раза дороже, чем планировалось. Если спрос упадет, вполне вероятно, что снизятся и цены как на материалы, так и на строительство, а значит, за те же деньги в будущем удастся получить больше.

Однако твердой гарантии никто дать не может, и не исключено, что в условиях продолжающейся инфляции цифры затрат продолжат расти. Но если у самоуправления нет свободных денег для финансирования дорожающих построек, то и вариантов не так много.