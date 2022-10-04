Конечно, решения самоуправлений об ограничении уличного освещения, отопления детских учреждений в выходные дни, закрытии народных домов на зиму, отказе от строительства футбольного холла или какого-либо запланированного здания или участка дороги вызывают разочарование.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Без экономии не обойтись
При этом стоит понимать, что в ситуации, когда цены на электроэнергию и тепло, а также цены на строительство многократно выросли за год, неизбежно приходится выбирать, от чего в данный момент рационально отказаться и какое решение нанесет наименьший ущерб.
Например, сейчас не лучшее время для строительства новых объектов, а также для ремонта существующих. Разумно закончить начатые новостройки, но, наверное, не очень рационально, стиснув зубы, начинать работу над новыми, если это обойдется в полтора-два раза дороже, чем планировалось. Если спрос упадет, вполне вероятно, что снизятся и цены как на материалы, так и на строительство, а значит, за те же деньги в будущем удастся получить больше.
Однако твердой гарантии никто дать не может, и не исключено, что в условиях продолжающейся инфляции цифры затрат продолжат расти. Но если у самоуправления нет свободных денег для финансирования дорожающих построек, то и вариантов не так много.
Тем не менее самоуправления должны подробно разъяснять общественности все виды сокращений и указывать, какие есть варианты и почему одна статья экономии предпочтительнее другой. Это снизит напряженность и ощущение несправедливого ущемления чьих-либо интересов.