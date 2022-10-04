Перепись населения: увеличилась доля жителей иностранного происхождения, считающих себя эстонцами

На предыдущей переписи населения доля коренных жителей достигала 75,3%, иными словами, доля коренных жителей от всего населения уменьшилась на 2,8 процентных пункта, в то же время увеличилась доля населения иностранного происхождения, которое считает себя по национальности эстонцами.

По данным переписи населения, в Эстонии насчитывается 962 643 коренных жителя, что на 10 251 человека меньше, чем во время прошлой переписи, прошедшей в 2011 году (972 894). Остальные жители, т.е. 27,5% населения Эстонии, имеют иностранное происхождение.

Население иностранного происхождения в свою очередь делится на население первого, второго и третьего поколения в соответствии с тем, переехал ли в Эстонию сам человек или это сделал(-и) его родитель(-и) и/или бабушка(-и)/дедушка(-и). К первому поколению относится 13,4% жителей Эстонии, ко второму — 7,7% и к третьему — 6,4%.