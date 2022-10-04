Пограничник: в Эстонию украинцы нередко прибывают с обморожением пальцев

В Эстонию они попадают крайне изможденными, а зачастую и с обморожением пальцев, сообщает "Актуальная камера".

"Люди очень истощены, очень вымотаны. По последней информации, они стоят в очереди на российской стороне по три-четыре дня под открытым небом, укрывшись лишь каким-то полиэтиленом или дождевиками. Они приходят очень измученными и голодными, с отмороженными пальцами рук и ног", - рассказал начальник погранпункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран.

В Эстонию беженцам оказывают необходимую поддержку.

"Еще с вечера пятницы сотрудники Департамента социального страхования находятся на границе, предоставляя людям теплый чай, еду, кров, направляя их на отдых, а также оказывая им психологическую поддержку", - рассказала работник Департамента социального страхования Урве Лухаметс.

"Я провел под открытым небом четыре дня. Мы спали на деревянных поддонах. Тех, у кого были дети, пускали спать на автозаправку", - рассказал украинский военный беженец Александр.