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В местах миграции лягушек уже появились предупреждения для автоводителей

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Установка дорожного знака, предупреждающего водителей о лягушках и прочих земноводных на проезжей части.
Установка дорожного знака, предупреждающего водителей о лягушках и прочих земноводных на проезжей части. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Теплая весенняя погода спровоцировала миграцию лягушек раньше обычного, из-за чего на автотрассах уже начали устанавливать дорожные знаки "Лягушки на дорогах", оповещающие об опасности повстречать на пути земноводных, пишет rus.err.

В Нарве местные добровольцы установили специальные сетчатые преграды вдоль шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу в местах, где за последнее время наблюдалось большое скопление мигрирующих земноводных.

Волонтеры уже с вечера 29 марта начали операцию по сбору лягушек и безопасному переносу их через дорогу.

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