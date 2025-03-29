Теплая весенняя погода спровоцировала миграцию лягушек раньше обычного, из-за чего на автотрассах уже начали устанавливать дорожные знаки "Лягушки на дорогах", оповещающие об опасности повстречать на пути земноводных, пишет rus.err.
В местах миграции лягушек уже появились предупреждения для автоводителей
В Нарве местные добровольцы установили специальные сетчатые преграды вдоль шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу в местах, где за последнее время наблюдалось большое скопление мигрирующих земноводных.
Волонтеры уже с вечера 29 марта начали операцию по сбору лягушек и безопасному переносу их через дорогу.