В местах миграции лягушек уже появились предупреждения для автоводителей

Установка дорожного знака, предупреждающего водителей о лягушках и прочих земноводных на проезжей части.

Теплая весенняя погода спровоцировала миграцию лягушек раньше обычного, из-за чего на автотрассах уже начали устанавливать дорожные знаки "Лягушки на дорогах", оповещающие об опасности повстречать на пути земноводных, пишет rus.err.