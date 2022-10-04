Оставшимся без пенсий российским пенсионерам советуют просить помощи у самоуправлений

Живущие в Эстонии российские пенсионеры до сих пор так и не получили своих денег — российская сторона из-за санкций по-прежнему не может перевести необходимые для выплат средства эстонскому Департаменту социального страхования. В связи с этим на минувшей неделе Департамент разослал таким пенсионерам оповещения и предложил обратиться за помощью в местные самоуправления, сообщили во вторник радионовости ERR.

"Департамент разослал персональные электронные письма всем получателям российской пенсии, чьи контакты у нас были. А это около 3000 человек. Всего же получателей российской пенсии более 4000, но не все оставили свои электронные адреса", - сказала пресс-секретарь Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.

По ее словам, в письмах пенсионерам сообщили о том, что у них есть возможность ходатайствовать о прожиточном минимуме, а для этого нужно обращаться в местное самоуправление.

Прожиточное пособие — это временная мера, которая не означает замены недополученной пенсии из России. И годится она по большому счету только для тех, для кого российская пенсия была единственным источником к существованию.