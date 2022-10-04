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Оставшимся без пенсий российским пенсионерам советуют просить помощи у самоуправлений

Erik Kalda
, ajakirjanik
Оставшимся без пенсий российским пенсионерам советуют просить помощи у самоуправлений
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Пенсионерам сообщили о том, что у них есть возможность ходатайствовать о прожиточном минимуме, а для этого нужно обращаться в местное самоуправление
Пенсионерам сообщили о том, что у них есть возможность ходатайствовать о прожиточном минимуме, а для этого нужно обращаться в местное самоуправление Фото: TAIRO LUTTER/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Российским пенсионерам, проживающим в Эстонии, до сих пор не выплатили пенсии за третий квартал. В связи с этим Департамент социального страхования призывает обращаться в местные самоуправления и ходатайствовать о получении прожиточного пособия.

Живущие в Эстонии российские пенсионеры до сих пор так и не получили своих денег — российская сторона из-за санкций по-прежнему не может перевести необходимые для выплат средства эстонскому Департаменту социального страхования. В связи с этим на минувшей неделе Департамент разослал таким пенсионерам оповещения и предложил обратиться за помощью в местные самоуправления, сообщили во вторник радионовости ERR.

"Департамент разослал персональные электронные письма всем получателям российской пенсии, чьи контакты у нас были. А это около 3000 человек. Всего же получателей российской пенсии более 4000, но не все оставили свои электронные адреса", - сказала пресс-секретарь Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.

По ее словам, в письмах пенсионерам сообщили о том, что у них есть возможность ходатайствовать о прожиточном минимуме, а для этого нужно обращаться в местное самоуправление.

Прожиточное пособие — это временная мера, которая не означает замены недополученной пенсии из России. И годится она по большому счету только для тех, для кого российская пенсия была единственным источником к существованию.

В то же время попытки все-таки найти способ перевести деньги из России продолжаются. Поэтому у российских пенсионеров, проживающих в Эстонии, по-прежнему есть надежда в конце концов получить свои деньги.

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