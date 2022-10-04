Энергетический фонд одаренной молодежи поддерживает деятельность по интересам молодежи Ида-Вирумаа

Этап заявок в совместный фонд, созданный концерном Eesti Energia и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL), будет открыт до 31 октября, а поддержка будет выделена в декабре.

Заявки на поддержку в Энергетический фонд одаренной молодежи для развития своей деятельности по интересам могут подавать жители Ида-Вирумаа в возрасте от 7 до 19 лет. В первую очередь фонд поддерживает интерес к науке.

Поддержку можно получить для участия в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, для совершенствования научных и технических знаний и приобретения инвентаря, связанного с деятельностью по интересам. Заявку может подать сам ребенок, его родитель, учитель или руководитель кружка.

«Промышленность Ида-Вирумаа быстро развивается – историческая сланцевая промышленность превращается в химическую промышленность, работающую по принципу экономики замкнутого цикла. За этим развитием стоит большой труд и компетентность многих людей, но для обеспечения устойчивости нам нужны молодые таланты Ида-Вирумаа, которые пополнят наши ряды. Поэтому мы рады поддержать их уже на раннем этапе – в обучении молодежи, поддержке интереса молодежи к науке», – сказала руководитель сферы подбора персонала и трудовых отношений Eesti Energia Наталья Хорохордина.

«В Ида-Вирумаа много талантливых деятелей в своих областях, это говорит о том, что деятельность Энергетического фонда одаренной молодежи Ида-Вирумаа нужна и заметна. Эти знания дают как спонсорам фонда, так и молодым деятелям дополнительную мотивацию действовать и развивать регион. У молодых людей есть хорошая возможность сосредоточиться на своих интересах, что дает дополнительную ценность уезду и самим молодым людям», – сказала председатель правления IVOL Эве Эаст.

Каждый год Энергетический фонд распределяет с целью поддержки увлечений молодежи Ида-Вирумаа 9000 евро, 5000 из этой суммы является вкладом Eesti Energia в научные и образовательные проекты, а 4000 евро – вклад Союза самоуправлений Ида-Вирумаа в прочие виды деятельности по интересам.