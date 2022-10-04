Жители Ида-Вирумаа меньше всего доверяют правительству

По сути, доверие к правительству Каи Каллас сейчас находится на том же уровне, что и перед началом войны на территории Украины, сообщил во вторник портал новостей вещания ERR.ee.

В середине января правительству доверяло 43% населения, спустя месяц - уже 47%. В марте, апреле и мае доля населения, доверяющего правительству, составляла 56 процентов.

Среди эстонцев в сентябре правительству доверяли 54%, а среди респондентов других национальностей - 27%.

Доверие к правительству выше среднего среди лиц в возрасте 15-34 лет и старше 75 лет. Жители Эстонии в возрасте 35-74 лет доверяют правительству меньше среднего.