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Жители Ида-Вирумаа меньше всего доверяют правительству

Erik Kalda
, ajakirjanik
Жители Ида-Вирумаа меньше всего доверяют правительству
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Илья Смирнов

Доля жителей Эстонии, доверяющих правительству, снизилась с 49% в августе до 45% в сентябре, выясняется из опроса, проведенного компанией Turu-uuringute по заказу Госканцелярии.

По сути, доверие к правительству Каи Каллас сейчас находится на том же уровне, что и перед началом войны на территории Украины, сообщил во вторник портал новостей вещания ERR.ee.

В середине января правительству доверяло 43% населения, спустя месяц - уже 47%. В марте, апреле и мае доля населения, доверяющего правительству, составляла 56 процентов.

Среди эстонцев в сентябре правительству доверяли 54%, а среди респондентов других национальностей - 27%.

Доверие к правительству выше среднего среди лиц в возрасте 15-34 лет и старше 75 лет. Жители Эстонии в возрасте 35-74 лет доверяют правительству меньше среднего.

Если смотреть на регионы, то жители Северной Эстонии и Южной Эстонии в среднем больше доверяют правительству. При этом на Северо-Востоке страны лишь 26% жителей доверяют правительству.

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