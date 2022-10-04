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В Силламяэ горел электрочайник, поставленный на огонь

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Силламяэ горел электрочайник, поставленный на огонь
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Все, что осталось от пластикового чайника.
Все, что осталось от пластикового чайника. Фото: Спасательный департамент

Рано утром 3 октября спасатели выехали на улицу Кеск в Силламяэ, где, по сообщению жильца дома, в соседней квартире сработал датчик дыма и в воздухе пахло гарью.

Спасатели обнаружили в квартире стоявший на газовой плите пластиковый электрочайник, который при горении сильно чадил, из-за чего и сработал датчик дыма.

Огонь потух сам, когда газовый кран был закрыт.

Спасатели проветрили квартиру и связались с опекуном проживающего в квартире человека.

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