Рано утром 3 октября спасатели выехали на улицу Кеск в Силламяэ, где, по сообщению жильца дома, в соседней квартире сработал датчик дыма и в воздухе пахло гарью.
В Силламяэ горел электрочайник, поставленный на огонь
В Силламяэ горел электрочайник, поставленный на огонь
Спасатели обнаружили в квартире стоявший на газовой плите пластиковый электрочайник, который при горении сильно чадил, из-за чего и сработал датчик дыма.
Огонь потух сам, когда газовый кран был закрыт.
Спасатели проветрили квартиру и связались с опекуном проживающего в квартире человека.