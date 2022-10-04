Во вторник, 4 октября, полицейские задержали предпринимателя Николая Осипенко, а также нескольких членов кохтла-ярвеского городского собрания и муниципальных чиновников, которых подозревают в даче и получении взятки, а также в торговле влиянием.
Полиция взяла под стражу Осипенко и его предполагаемых подельников во власти Кохтла-Ярве
Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, согласно подозрению, местный предприниматель оказывал влияние на чиновников и членов городского собрания Кохтла-Ярве, чтобы они принимали благоприятные для него решения. Подозрение в получении взятки и/или торговле влиянием было предъявлено восьми должностным лицам.
Также стало известно, что среди задержанных есть и Николай Осипенко.
Следствие ведется примерно по десяти эпизодам. Как уточнили в полиции, в настоящее время предъявлено первоначальное подозрение, которое может измениться в ходе уголовного расследования.
По словам начальника бюро по борьбе с коррупционными преступлениями центральной криминальной полиции Атся Кюбарсеппа, есть основания подозревать, что посредством дачи взятки предприниматель направлял местную политику.
- Данные, собранные к настоящему времени в ходе производства, указывают на то, что подозреваемый имел влияние на принимаемые в городе решения, направлял их в соответствии со своими потребностями и использовал для этого как общественные, так и личные ресурсы. В подозрении речь идет не об одном нарушении, а о нескольких эпизодах. Коррупция - это не просто преступление, а образ мысли, и коррупционное управление городом оказывает влияние на благополучие каждого местного жителя, - сказал Кюбарсепп.
Расследование ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями центральной криминальной полиции под руководством Вируской окружной прокуратуры.