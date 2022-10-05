На состоявшейся 4 октября встрече министра окружающей среды и министра культуры было принято решение о начале разработки плана законопроекта для более справедливого распределения плат за использование окружающей среды. Намерение развития предусматривает, в первую очередь, более справедливое возвращение платы за использование окружающей среды в Ида-Вирумаа.
Предложение министров: возврат платы за использование окружающей среды в Ида-Вирумаа должен быть удвоен
Предложение министров состоит в том, чтобы увеличить сумму экологических платежей, возвращаемых Ида-Вирумаа, как минимум в два раза.
Почти 70 процентов всех экологических плат, собираемых в Эстонии, поступают из уезда в государственный бюджет в результате загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями и шахтами, расположенными в Ида-Вирумаа. Целью платы за использование окружающей среды является компенсация изменения среды обитания, вызванного добычей полезных ископаемых, а также использованием природных ресурсов. На сегодняшний день местным самоуправлениям Ида-Вирумаа возвращается менее восьми процентов полученных от уезда экологических плат, что составляет примерно 4,6 миллиона евро.
«Существующая система возврата плат за использование окружающей среды не является устойчивой с точки зрения регионального развития и улучшения среды обитания Ида-Вирумаа. На протяжении многих лет Ида-Вирумаа является гарантом нашей энергетической безопасности. Местные самоуправления и их жители должны вновь обрести чувство уверенности в том, что их вклад в энергетическую безопасность Эстонии справедливо компенсируется. Наше предложение состоит в том, чтобы доля плат, возвращаемые в самоуправления Ида-Вирумаа, была в два раза выше и составляла не менее 20 процентов», — сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.
По словам министра культуры Пирет Хартман, дебаты о более справедливом распределении экологических плат ведутся уже много лет. «В ходе полевых работ чиновников в Ида-Вирумаа этим летом вновь поднимался вопрос о более справедливом распределении платы за использование окружающей среды. Более справедливый возврат экологических плат позволит самоуправлениям внести еще больший вклад в улучшение условий жизни местных жителей. Это ключевой вопрос нашей страны, поскольку безопасность нашего государства начинается с благополучия жителей Ида-Вирумаа», — сказала Хартман.
В середине октября министр окружающей среды и министр культуры встретятся с представителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа, чтобы обсудить ожидания самоуправлений относительно более справедливого возврата платы за использование окружающей среды.
В разработку плана законопроекта будут, в частности, вовлечены представители Министерства экономики и коммуникаций и Министерства финансов.