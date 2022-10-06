У правительства должен быть четкий план, как отказаться от сланцевой энергетики с наименьшим ущербом для эстонского государства и народа. Дорожающая электроэнергия, рост зависимости от соседних стран, снижение налоговых поступлений, усиление социального напряжения в Ида-Вирумаа - это лишь часть негативных влияний, оказываемых на эстонское общество изгнанием сланцевой энергетики с электрорынка. Когда производителей на рынке становится меньше, цена растет. А растущим счетам ни один бытовой потребитель не рад. Однако это еще хуже для тех предприятий, значительную часть производственных затрат которых составляют расходы на электроэнергию.
Эрик Гамзеев: Правящий союз играет в энергетике в поддавки с EKRE
Эти мысли были записаны более трех лет назад, когда из-за резкого подорожания регулируемых европейскими политиками углеродных квот в кому впали сланцевые электростанции, десятки лет служившие Эстонии. Хорошо оплачиваемые рабочие места на шахтах, электростанциях и обслуживающих их предприятиях в Ида-Вирумаа потеряли пара тысяч человек. Из обещанных миллионов евро из фонда справедливого перехода за три прошедших года не родилось ни одного нового рабочего места и первые ходатайства о деньгах еще только рассматриваются.
Из экспортера электроэнергии Эстония превратилась в импортера. А внушительного числа ветряков и других производств возобновляемой энергии за три с лишним года не появилось. Самым значительным изменением стало лишь то, что вместо сланца на тех же электростанциях сжигают чуть больше древесины.
Три года назад некоторые европейские государства все больше подсаживались на путинскую газовую иглу и в то же время подливали масла в огонь повышения цен на углеродные квоты, что бесповоротно свалило бы с ног сланцевые и угольные станции. Попросту говоря, довели до бесчувствия существующие электромощности, использовав как дополнительную дубинку бесквотную российскую электроэнергию из ископаемых топлив, которую, в отличие от электроэнергии с собственных станций, любезно допустили на рынок.
В результате всего этого цена на электроэнергию поползла вверх еще до того, как Россия 24 февраля начала широкомасштабное вторжение в Украину. Развязанная Путиным война только добавила ценового разгона, ведь настал подходящий момент разом прикрыть ту газовую ловушку, в которую Россия заманила некоторые большие, но крайне наивные в ее отношении европейские государства.
Теперь вдруг выяснилось, что производственных мощностей не хватит, звучат призывы топить как можно меньше, чиновники изобретают все новые схемы компенсации высоких цен на электроэнергию. Предприятия, не получающие пособий, просто закрываются, так как с роcтом затрат уже не в состоянии выстоять в конкуренции. Последним свежим примером в Ида-Вирумаа служит завод древесных плит в Пюсси примерно со 150 работниками, действовавший около полувека и теперь представивший в суд заявление о своем банкротстве.
Происходящее озадачивает тем более, что у Эстонии благодаря сланцевым станциям, которые, к счастью, не успели разрезать на металлолом, имеется возможность покрыть свою энергопотребность. Производить электроэнергию из сланца можно с гораздо меньшими затратами, если бы более половины этих затрат не составляла высокая цена углеродной квоты.
От движения в сторону возобновляемой энергии отказываться не нужно, однако для этого, с учетом условий, стоило бы взять умеренный и разумный темп. Для квот установить нужно временный ценовой потолок. Например, 30 или 40 евро за тонну. Благодаря этому накапливались бы приличные суммы на развитие возобновляемой энергии.
Сейчас сложилась абсурдная ситуация, когда большая часть вырученных за квоты денег поступает на перераспределение для компенсации потребителям дорогой электроэнергии. Насколько бы продуманными ни были эти схемы, это все же искусственное решение, когда одни выигрывают больше, другие - меньше, а третьи вообще ничего.
"Производить электроэнергию из сланца можно с гораздо меньшими затратами, если бы более половины этих затрат не составляла высокая цена углеродной квоты".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Временный ценовой потолок должен действовать до тех пор, пока не будет создано достаточно возобновляемых энергетических мощностей, которые смогут давать электроэнергию по доступной цене, а также не достигнут стартовой готовности новые предприятия, где смогли бы получить работу шахтеры и энергетики. Сейчас, когда сильно не хватает мощностей для производства электроэнергии, противоречит здравому смыслу искусственное обуздание имеющихся электростанций. Когда горит дом и не хватает средств тушения, нет смысла пренебрегать имеющимися огнетушителями, только из-за того что они немного просрочены. Сланцевые станции не вечны, но если лучшего решения под рукой нет, то необходимо их использовать, особенно те, что оснащены экологическими фильтрами.
Введение ценового потолка придало бы эстонским сланцевым станциям уверенности, чтобы инвестировать в обеспечение надежности работы в период дефицита электроэнергии; обеспечило бы работой несколько тысяч человек в Эстонии; принесло бы налоговый доход самоуправлениям и государству; снизило бы цены на электроэнергию и избавило бы государство от необходимости заниматься сложной и частично несправедливой системой компенсаций; предотвратило бы развал местных предприятий, сильно зависящих от цен на электроэнергию.
Простые на первый взгляд решения не всегда просто претворить в жизнь. Понятно, что Эстония, будучи членом Евросоюза, не может выступать сольно - считаться надо также с общими правилами. Однако ценовой потолок на углеродные квоты стал бы одним из путей некоторого смягчения нынешнего энергокризиса не только для Эстонии, но и для многих других стран. Если кто-то из комиссаров Еврокомиссии воспротивится, придется активнее отстаивать свои интересы и убеждать.
Нынешнее правительство будто и не пытается делать это. Поневоле складывается впечатление, что у нынешнего тройственного союза имеется что-то вроде молчаливого соглашения отдать перед выборами в Рийгикогу козыри в руки EKRE, которая прямолинейно заявляет, что Эстония не должна заниматься самоистязанием, чтобы помогать оплачивать утопическую энергетическую политику самых богатых государств Европы. Опросы показывают, что такие заявления стремительно увеличивают поддержку EKRE. Со стороны правящего союза это будто игра в шашки наоборот, когда жертвуются дамки.