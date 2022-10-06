Эрик Гамзеев: Правящий союз играет в энергетике в поддавки с EKRE

Временный ценовой потолок должен действовать до тех пор, пока не будет создано достаточно возобновляемых энергетических мощностей, которые смогут давать электроэнергию по доступной цене, а также не достигнут стартовой готовности новые предприятия, где смогли бы получить работу шахтеры и энергетики. Сейчас, когда сильно не хватает мощностей для производства электроэнергии, противоречит здравому смыслу искусственное обуздание имеющихся электростанций. Когда горит дом и не хватает средств тушения, нет смысла пренебрегать имеющимися огнетушителями, только из-за того что они немного просрочены. Сланцевые станции не вечны, но если лучшего решения под рукой нет, то необходимо их использовать, особенно те, что оснащены экологическими фильтрами.

Введение ценового потолка придало бы эстонским сланцевым станциям уверенности, чтобы инвестировать в обеспечение надежности работы в период дефицита электроэнергии; обеспечило бы работой несколько тысяч человек в Эстонии; принесло бы налоговый доход самоуправлениям и государству; снизило бы цены на электроэнергию и избавило бы государство от необходимости заниматься сложной и частично несправедливой системой компенсаций; предотвратило бы развал местных предприятий, сильно зависящих от цен на электроэнергию.

Простые на первый взгляд решения не всегда просто претворить в жизнь. Понятно, что Эстония, будучи членом Евросоюза, не может выступать сольно - считаться надо также с общими правилами. Однако ценовой потолок на углеродные квоты стал бы одним из путей некоторого смягчения нынешнего энергокризиса не только для Эстонии, но и для многих других стран. Если кто-то из комиссаров Еврокомиссии воспротивится, придется активнее отстаивать свои интересы и убеждать.