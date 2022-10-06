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Осенний сезон мотокроссов начался

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Осенний сезон мотокроссов начался
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После перерыва в пять месяцев на трассу вновь вышли любители кросса на выносливость.
После перерыва в пять месяцев на трассу вновь вышли любители кросса на выносливость. Фото: Eva Koger

В выходные в южной Эстонии в Ранну прошел третий этап Кубка Эстонии по мотокроссу. Летние каникулы в этой мотосерии длились почти пять месяцев.

- Перерыв действительно был долгим и в промежутке форму поддерживали участием в обычных кроссах, - сказал Рихо Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.

Раннуская трасса, частично проходящая по лесу и частично по песчаному карьеру, благоволила именно сильным гонщикам, которым по душе песчаная трасса с большим перепадом высот. "Все же на песчаной трассе было тяжело, но погода стояла хорошая и сложная трасса давала приятную возможность самопреодоления", - сказал Рихо Кеэрме.

На данном этапе идавирусцы поднимались на пьедестал почета несколько раз. Рихо Кеэрме занял второе место в классе эндуро; в любительском классе В на такую же ступень поднялся Рауно Волдек; в классе Е1 третье место занял Аллар Кеэрме, в любительском классе С третьим стал Рихо Унт.

В предстоящие выходные серия кроссов на выносливость продолжится в Пайкузе, а завершится сезон через две недели у нас в Иллука.

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