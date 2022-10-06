Осенний сезон мотокроссов начался

- Перерыв действительно был долгим и в промежутке форму поддерживали участием в обычных кроссах, - сказал Рихо Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.

Раннуская трасса, частично проходящая по лесу и частично по песчаному карьеру, благоволила именно сильным гонщикам, которым по душе песчаная трасса с большим перепадом высот. "Все же на песчаной трассе было тяжело, но погода стояла хорошая и сложная трасса давала приятную возможность самопреодоления", - сказал Рихо Кеэрме.

На данном этапе идавирусцы поднимались на пьедестал почета несколько раз. Рихо Кеэрме занял второе место в классе эндуро; в любительском классе В на такую же ступень поднялся Рауно Волдек; в классе Е1 третье место занял Аллар Кеэрме, в любительском классе С третьим стал Рихо Унт.