В выходные в южной Эстонии в Ранну прошел третий этап Кубка Эстонии по мотокроссу. Летние каникулы в этой мотосерии длились почти пять месяцев.
Осенний сезон мотокроссов начался
- Перерыв действительно был долгим и в промежутке форму поддерживали участием в обычных кроссах, - сказал Рихо Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.
Раннуская трасса, частично проходящая по лесу и частично по песчаному карьеру, благоволила именно сильным гонщикам, которым по душе песчаная трасса с большим перепадом высот. "Все же на песчаной трассе было тяжело, но погода стояла хорошая и сложная трасса давала приятную возможность самопреодоления", - сказал Рихо Кеэрме.
На данном этапе идавирусцы поднимались на пьедестал почета несколько раз. Рихо Кеэрме занял второе место в классе эндуро; в любительском классе В на такую же ступень поднялся Рауно Волдек; в классе Е1 третье место занял Аллар Кеэрме, в любительском классе С третьим стал Рихо Унт.
В предстоящие выходные серия кроссов на выносливость продолжится в Пайкузе, а завершится сезон через две недели у нас в Иллука.