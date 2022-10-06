Пеэп Петерсон: Негоже отмалчиваться при обсуждении финансирования здравоохранения

Решение Евгения Осиновского в его бытность министром здоровья и труда выделить деньги на медицинское страхование неработающих пенсионеров, а также принятое в 2020 году решение поддерживать больничную кассу более чем 100 миллионами евро в год, чтобы смягчить кризис, помогли предотвратить сокращение доступности медицинской помощи, но их недостаточно для расширения и укрепления фундамента медицинского страхования в будущем. Дополнительное финансирование, о котором договорились Юри Ратас, Мартин Хельме и Танель Кийк, закончится уже в 2025 году и автоматически приведет к ухудшению положения на сумму более 100 миллионов евро.

У нас больше нет времени продолжать только анализировать и описывать сценарии. Рийгикогу, который будет избран весной, уже в первые годы своей работы должен принять решение о том, как сохранить доступность медицинской помощи для жителей Эстонии, независимо от их доходов и места жительства.

Коалиционное соглашение сформированного летом правительства не преследует амбициозных целей в области здравоохранения на короткий предвыборный период. Как министр, ответственный за эту область, я хочу вместе с экспертами в области здравоохранения и экономики и другими причастными сторонами данного сектора расширить ранее подготовленную аналитику, дополнить ее новыми данными и знаниями. Люди должны быть уверены в эстонском медицинском обслуживании.