Несмотря на то, что денег у больничной кассы становится все больше, в системе по-прежнему остаются бреши в несколько десятков миллионов евро, и средствами для закрытия каждой такой бреши можно прикрыть десятки более дешевых проблемных мест в других сферах. Во-вторых, о нехватке средств для больничной кассы говорят уже много лет, но катастрофы не случается. Это подталкивает к мысли, что страхи преувеличены даже сейчас.
Пеэп Петерсон: Негоже отмалчиваться при обсуждении финансирования здравоохранения
У нас есть одна узловая проблема в области финансирования здравоохранения и медицинского страхования. По сравнению с 1990 годом существенно изменились как структура населения, так и способы работы: вместо постоянного многолетнего трудового договора стало больше временной проектной работы, самозанятости, малого предпринимательства и других гибких форм работы 21-го века. В то же время увеличилась доля пожилых людей в населении Эстонии, увеличились как медицинские потребности, так и возможности совершившего значительный технологический скачок здравоохранения в помощи людям. И поэтому эти противоречия между потребностями и возможностями становятся все более острыми.
Ситуацию нельзя назвать неожиданной, тенденции наметились еще в начале 2000-х. Различные учреждения, от аналитического центра PRAXIS до Центра мониторинга развития при Рийгикогу, пришли к одним и тем же выводам в своих аналитических исследованиях, опубликованных за последние 15 лет. Весной 2021 года Министерство социальных дел представило кабинету министров анализ и предложения по устойчивому развитию финансирования здравоохранения. Предложения были обсуждены и представлены партнерам сектора здравоохранения, а также центральным союзам работодателей и профсоюзов. Однако принципиальных политических решений принято не было.
"У нас больше нет времени продолжать только анализировать и описывать сценарии. Рийгикогу, который будет избран весной, уже в первые годы своей работы должен принять решение о том, как сохранить доступность медицинской помощи для жителей Эстонии, независимо от их доходов и места жительства".
Пеэп Петерсон, министр здоровья и труда, Социал-демократическая партия
Решение Евгения Осиновского в его бытность министром здоровья и труда выделить деньги на медицинское страхование неработающих пенсионеров, а также принятое в 2020 году решение поддерживать больничную кассу более чем 100 миллионами евро в год, чтобы смягчить кризис, помогли предотвратить сокращение доступности медицинской помощи, но их недостаточно для расширения и укрепления фундамента медицинского страхования в будущем. Дополнительное финансирование, о котором договорились Юри Ратас, Мартин Хельме и Танель Кийк, закончится уже в 2025 году и автоматически приведет к ухудшению положения на сумму более 100 миллионов евро.
У нас больше нет времени продолжать только анализировать и описывать сценарии. Рийгикогу, который будет избран весной, уже в первые годы своей работы должен принять решение о том, как сохранить доступность медицинской помощи для жителей Эстонии, независимо от их доходов и места жительства.
Коалиционное соглашение сформированного летом правительства не преследует амбициозных целей в области здравоохранения на короткий предвыборный период. Как министр, ответственный за эту область, я хочу вместе с экспертами в области здравоохранения и экономики и другими причастными сторонами данного сектора расширить ранее подготовленную аналитику, дополнить ее новыми данными и знаниями. Люди должны быть уверены в эстонском медицинском обслуживании.
Принимая во внимание опыт, накопленный во время кризиса COVID, я хочу путем публичных обсуждений прийти в начале года к вариантам, на основании которых избранный весной Рийгикогу и вступившее затем в должность правительство смогут принять окончательное решение. Больше нельзя медлить с укреплением несущей способности медицинского страхования.