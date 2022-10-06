Перед зданием полиции и спасателей в Кохтла-Ярве появится чертополох

Жюри сочло, что победившая работа была вдохновлена чрезвычайно жизнестойким растением - чертополохом, упоминания о котором встречаются как в поэзии, так и в Библии. По мнению жюри, произведение искусства из нержавеющей стали длиной почти четыре метра и высотой вместе с бетонным основанием почти два метра с первого же взгляда смотрится очень эффектно. "Контраст органичной формы закованного в панцирь чертополоха со всех сторон смотрится привлекательно на фоне строгой архитектуры. С наступлением темноты игривости добавляет чарующее скопление красных световых точек, загорающихся в торчащих из скульптуры трубках", - отметило жюри конкурса.