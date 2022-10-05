День предпринимательства охватит около полутысячи молодых людей

В этот день сотрудники Ида-Вируского центра предпринимательства отправятся в школы, чтобы обсудить со школьниками, что такое предприимчивость, как она связана с предпринимательством и каковы возможности начать свое дело в юном возрасте.

- Мы считаем, что молодым людям следует давать больше информации по темам предприимчивости и предпринимательства. Надеемся, что у молодых людей появятся новые мысли и идеи, которые также породят новые инициативы, которые будут развивать регион, - сказала бизнес-консультант Ида-Вируского центра предпринимательства Керсти Лийва.

- Мы хотим побудить их задуматься о том, как более активно участвовать в жизни региона и какие есть возможности для решения некоторых местных проблем в юном возрасте, - добавила она.

Тема недели предпринимательства в этом году "Тандем в предпринимательстве". Молодежи объяснят, что предпринимательством не обязательно заниматься в одиночку, а можно это делать вместе, например, с другом или членом семьи.