На киновечере покажут фильм о жизни Мати Хинта

Фильм посвящен жизни и творческому пути Мати Хинта, лингвиста, эссеиста, преподавателя, сыгравшего важную роль в политике в период восстановления независимости Эстонии. В поворотные девяностые годы было крайне важно, чтобы эстонский язык стал государственным, и для этого нужно было принять Закон о языке. Мати Хинт был одним из идеологов Закона о языке и имеет большие заслуги в его принятии.

В науке он прежде всего занимался фонологией, а также знал ливонский язык. В фильме делается попытка понять, какую роль сыграли плодородные ландшафты и суровая история малой родины Хинта в южной Эстонии в развитии его личности. Хинт был любимым преподавателем студентов, но в то же время плодовитым эссеистом, который до конца жизни активно писал, обращая внимание на то, что, по его мнению, в Эстонии шло не так.

Мати Хинт умер 5 декабря 2019 года. "2019 год был Годом эстонского языка, и в связи с этим возникла идея снять фильм о Мати Хинте. Идея исходила от тогдашнего директора Института эстонского языка Тыну Тендера. И весной нам удалось-таки организовать съемки с Мати в его доме на Сааремаа", - рассказала режиссер фильма Анника Коппель.

- Планировали еще раз встретиться, но не успели. Весть о смерти Мати Хинта пришла в тот день, когда в церкви Нигулисте проходила благодарственная церемония в честь завершения Года эстонского языка.