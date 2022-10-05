Среди восьми чиновников и политиков Кохтла-Ярве, которые подозреваются в коррупции по делу Осипенко - два члена горуправы, а также председатель и заместитель председателя горсобрания. Прокуратура ходотайствует о взятии Осипенко под арест.
Помимо Осипенко, под подозрение попали два вице-мэра Кохтла-Ярве и руководители горсобрания
По данным "СП", подозреваемым стал председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс, который также является пасынком подозреваемого бизнесмена Николая Осипенко. Также заместитель председателя Кохтла-Ярвеского городского собрания Мария Меркулова, которая является членом правления фирмы Осипенко N&V.
Под подозрением также находятся председатель комиссии по экономике горсобрания Денис Вершинин, связанный ранее с бизнесом Осипенко, и председатель социальной комиссии Антон Диев. Недавно Диев также был избран председателем совета Ида-Вируской центральной больницы, а Меркулова — его членом.
Под подозрение также попали заместитель мэра по социальным вопросам Эвелин Данилов, заместитель мэра в Ахтмеской и Оруской части городп Алена Казакова и чиновник по охране правопорядка Тимофей Корепов.
Во вторник, 4 октября, полицейские задержали предпринимателя Николая Осипенко, а также нескольких членов кохтла-ярвеского городского собрания и муниципальных чиновников, которых подозревают в даче и получении взятки, а также в торговле влиянием.