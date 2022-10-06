ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы оцениваете очередной коррупционный скандал в Кохтла-Ярве?

- Снова стыдно за город Кохтла-Ярве и его репутацию. Я надеялся, что если мы избавимся от этой центристской компании [которая правила городом более 20 лет], что-то изменится. Но нет, та же история снова и снова.

Горожане пишут мне. Одни говорят, мол, наконец-то, другие считают, что Осипенко все равно выкрутится и ничего не изменится. Такое чувство безысходности и гнева. Люди спрашивают, почему они должны соблюдать закон, когда здесь годами разворовываются миллионы городских денег и ничего не делается. И в то же время из-за отсутствия денег мы отключаем на ночь уличное освещение, зимой не справляются с уборкой снега. Это опасно и с точки зрения национальной безопасности, если люди теряют доверие к государству и его правоохранительным органам.