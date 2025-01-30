ПЕРЕДОВИЦА Как госбюрократия препятствует развитию жизни на местах

В Кохтла-Ярве также значительно сократилось количество идущих под снос домов, в основном, правда, потому, что руководитель проекта, с которым был подписан договор, не выполнил свои обязательства и устроился на другую работу, поэтому дело застопорилось. Однако сроки поджимают: дома должны быть снесены к 20 июня.

Случаи Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу являются наглядным примером того, как жесткая бюрократическая стена препятствует развитию жизни на местах. Государство может, конечно, говорить, что всем участникам проекта должны быть гарантированы одинаковые условия, но на местах ситуация может быть совершенно разной. В конце концов, условия разработаны не кем иным, как нашими собственными государственными служащими, и, похоже, в их интересах сделать эти условия как можно более жесткими, чтобы облегчить себе жизнь. Можно ведь сказать, что самоуправления могут принять участие в новом туре проекта, но это означает потерю времени и денег, поскольку цены не останутся прежними. Но это, видимо, меньше всего интересует нашу государственную машину.