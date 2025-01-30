В сегодняшней газете мы пишем о том, с какими трудностями столкнулись города Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве, надеявшиеся при поддержке государства избавиться от домов-призраков советской эпохи. Нарва-Йыэсуу на полпути отказался от участия в проекте, к которому присоединились в надежде, что с помощью государства удастся улучшить окружающую среду, не тратя на это средства самого самоуправления. Причина в том, что цены за это время выросли так быстро, что государственной поддержки оказалось недостаточно, и городу пришлось бы внести такую же сумму из собственной казны.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как госбюрократия препятствует развитию жизни на местах
Когда местные власти предложили снести за те же деньги меньше домов, чем предусматривалось в проекте, поскольку денег не хватило, государство ответило отрицательно. Если количество домов уменьшается, то пропорционально сокращается и поддержка.
В Кохтла-Ярве также значительно сократилось количество идущих под снос домов, в основном, правда, потому, что руководитель проекта, с которым был подписан договор, не выполнил свои обязательства и устроился на другую работу, поэтому дело застопорилось. Однако сроки поджимают: дома должны быть снесены к 20 июня.
Случаи Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу являются наглядным примером того, как жесткая бюрократическая стена препятствует развитию жизни на местах. Государство может, конечно, говорить, что всем участникам проекта должны быть гарантированы одинаковые условия, но на местах ситуация может быть совершенно разной. В конце концов, условия разработаны не кем иным, как нашими собственными государственными служащими, и, похоже, в их интересах сделать эти условия как можно более жесткими, чтобы облегчить себе жизнь. Можно ведь сказать, что самоуправления могут принять участие в новом туре проекта, но это означает потерю времени и денег, поскольку цены не останутся прежними. Но это, видимо, меньше всего интересует нашу государственную машину.