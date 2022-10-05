По данным последней переписи населения, больше всего собственников своего жилого помещения наблюдается среди жителей Ида-Вирумаа: там 74,9% проживает в принадлежащей себе или члену домохозяйства недвижимости.
В Ида-Вирумаа больше всего собственников жилых помещений
"Результат был ожидаемым, поскольку в Ида-Вирумаа в основном более старые многоквартирные дома, население старше среднего и эмиграция из уезда превышает иммиграцию, однако на рынок арендного жилья более всего влияет именно приток новых жителей", - говорит ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.
Она добавила, что в другом конце этой последовательности немного неожиданно расположился Вильяндиский уезд (69%), т.е. в этом уезде относительно меньше всего людей, которые живут в принадлежащем домохозяйству жилом помещении. Если брать отдельно, то еще меньшая доля собственников жилого помещения проживает в Таллинне и Тарту - соответственно 68,6% и 67,8%.
В Эстонии насчитывается 557 146 заселенных обычных жилых помещений, которые расположены более чем в 180 000 зданий. Среднее здание (частный или многоквартирный дом) построен в 1965 году, жилое помещение относится при этом в среднем к 1972 году. Для сравнения: средний житель Эстонии родился в 1979 году, т.е. среднее жилье эстонца старше его самого. Среди домов эстоноземельцев по-прежнему доминируют здания советского времени.