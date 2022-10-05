В Ида-Вирумаа больше всего собственников жилых помещений

"Результат был ожидаемым, поскольку в Ида-Вирумаа в основном более старые многоквартирные дома, население старше среднего и эмиграция из уезда превышает иммиграцию, однако на рынок арендного жилья более всего влияет именно приток новых жителей", - говорит ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

Она добавила, что в другом конце этой последовательности немного неожиданно расположился Вильяндиский уезд (69%), т.е. в этом уезде относительно меньше всего людей, которые живут в принадлежащем домохозяйству жилом помещении. Если брать отдельно, то еще меньшая доля собственников жилого помещения проживает в Таллинне и Тарту - соответственно 68,6% и 67,8%.