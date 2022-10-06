Банкротство Пюссиского завода древесных плит оставит без работы несколько сотен человек

На работавшем в убыток уже несколько лет АО "Repo Vabrikud" количество работников уменьшилось с пары сотен до 150, и вот в понедельник руководство им сообщило, что предприятие подало в суд заявление о банкротстве, а в кассу по безработице - коллективное извещение о сокращении. Производство остановилось; 80 процентов сокращаемых работников - жители Люганузеской волости.