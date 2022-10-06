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Банкротство Пюссиского завода древесных плит оставит без работы несколько сотен человек

Эрик Гамзеев
, журналист
Банкротство Пюссиского завода древесных плит оставит без работы несколько сотен человек
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На "Repo Vabrikud" еще пару лет назад работало более двухсот человек, нынешней осенью тут было около 150 работников.
На "Repo Vabrikud" еще пару лет назад работало более двухсот человек, нынешней осенью тут было около 150 работников. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Крах завода, около полувека выпускавшего в Пюсси древесные плиты, оставит без рабочего места несколько сотен человек.

На работавшем в убыток уже несколько лет АО "Repo Vabrikud" количество работников уменьшилось с пары сотен до 150, и вот в понедельник руководство им сообщило, что предприятие подало в суд заявление о банкротстве, а в кассу по безработице - коллективное извещение о сокращении. Производство остановилось; 80 процентов сокращаемых работников - жители Люганузеской волости.

По оценке руководителя АО "Repo Vabrikud" Карин Крууда, потерять рабочие места могут и две сотни человек на партнерских предприятиях, а это деревообрабатывающие и транспортные предприятия, наладчики оборудования и поставщики прочих услуг. "Они потеряют значительный доход и, очевидно, тоже будут вынуждены отказаться от части работников", - отметила она.

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