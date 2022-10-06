ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дееспособно ли еще Кохтла-Ярвеское горсобрание?

После состоявшихся год назад выборов кохтла-ярвеская коалиция не была образована. Существенные решения стала принимать компания депутатов, относительно которой секретом полишинеля являлось то, что большая часть важнейших решений согласовывалась с коммунальным бизнесменом Николаем Осипенко, которому теперь вновь предъявлено подозрение в коррупционных преступлениях.

Вызывающие подозрение сделки, раздача и отъем должностей уже давно были темой разговоров в обществе. Однако большая часть депутатов - в том числе те, кого полиция на сей раз не задержала и кому подозрение не предъявили, - своими голосованиями давали свое молчаливое согласие на такую политику.

Как двигаться дальше в подобной ситуации? Особенно циничным и губительным для престижа города было бы, если бы получившие подозрение деятели решили, что пока суд не признает их виновными, у них нет повода уходить из горуправления, горсобрания, из советов горучреждений.