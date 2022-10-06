После того как десять деятелей кохтла-ярвеской городской власти, в числе которых наряду с председателем горсобрания несколько депутатов и вице-мэров, получили подозрение в коррупционном преступлении, встал вопрос не только об отставке горуправления, но и о том, дееспособен ли вообще нынешний состав горсобрания.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дееспособно ли еще Кохтла-Ярвеское горсобрание?
После состоявшихся год назад выборов кохтла-ярвеская коалиция не была образована. Существенные решения стала принимать компания депутатов, относительно которой секретом полишинеля являлось то, что большая часть важнейших решений согласовывалась с коммунальным бизнесменом Николаем Осипенко, которому теперь вновь предъявлено подозрение в коррупционных преступлениях.
Вызывающие подозрение сделки, раздача и отъем должностей уже давно были темой разговоров в обществе. Однако большая часть депутатов - в том числе те, кого полиция на сей раз не задержала и кому подозрение не предъявили, - своими голосованиями давали свое молчаливое согласие на такую политику.
Как двигаться дальше в подобной ситуации? Особенно циничным и губительным для престижа города было бы, если бы получившие подозрение деятели решили, что пока суд не признает их виновными, у них нет повода уходить из горуправления, горсобрания, из советов горучреждений.
С другой стороны, найдется ли в горсобрании, с учетом произошедшего, достаточно добросовестных и честных людей, которые бы захотели и смогли сформировать новый властный союз? Управление пятым по величине городом Эстонии парализовано, однако город нельзя оставить без руководства в преддверии зимы.