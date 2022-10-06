Осипенко снова предъявлено подозрение в коррупции, вместе с ним - кохтла-ярвеским чиновникам и политикам

Кохтла-Ярвеское городское управление успело рассмотреть восемь пунктов своего заседания во вторник, когда в помещение вошли сотрудники Центральной криминальной полиции и сообщили, что им необходимо предпринять некоторые действия в связи с начатым уголовным расследованием. Вице-мэр Виталий Бородин был задержан, а мэр Тоомас Наэль, которого нет в числе подозреваемых, также был доставлен в отделение полиции на улице Раху в Йыхви для дачи показаний.

Избежал суда по состоянию здоровья

В 2013 году прокуратура отправила Николая Осипенко и его фирму "N&V", которая на тот момент еще была акционерным обществом, под суд из-за коррупционных преступлений городских руководителей Кохтла-Ярве Евгения Соловьева и Юри Колло.

Суд нашел доказательства того, что "N&V" заработало более миллиона евро преступного дохода в результате коррупционных действий, но судебного преследования Осипенко избежал по состоянию здоровья, а АО "N&V" - благодаря ликвидации. Однако новая фирма - ТОО "N&V" - продолжала оказывать услуги. Государство возместило понесенные ликвидированным АО "N&V" расходы на адвоката в размере более 21000 евро.