Во вторник полицейские задержали местного предпринимателя Николая Осипенко на принадлежащей ему базе отдыха "Suvi" в Алайыэ и нескольких членов горсобрания и муниципальных чиновников Кохтла-Ярве, которые подозреваются в даче и получении взятки и торговле влиянием.
Для подписчиков
Осипенко снова предъявлено подозрение в коррупции, вместе с ним - кохтла-ярвеским чиновникам и политикам
Осипенко снова предъявлено подозрение в коррупции, вместе с ним - кохтла-ярвеским чиновникам и политикам
Кохтла-Ярвеское городское управление успело рассмотреть восемь пунктов своего заседания во вторник, когда в помещение вошли сотрудники Центральной криминальной полиции и сообщили, что им необходимо предпринять некоторые действия в связи с начатым уголовным расследованием. Вице-мэр Виталий Бородин был задержан, а мэр Тоомас Наэль, которого нет в числе подозреваемых, также был доставлен в отделение полиции на улице Раху в Йыхви для дачи показаний.