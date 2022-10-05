Государство заказало видеоролики, помогающие переезжающим в Эстонию

Советник отдела культурного разнообразия Министерства культуры Керли Цирк сказала, что, несмотря на постоянно растущее число людей, приезжающих в Эстонию на краткосрочное пребывание, все еще недостаточно насущной информации для вновь прибывших об услугах, которые помогают адаптироваться к здешней жизни. «При этом доступность услуг в сфере адаптации влияет на то, насколько самостоятельно и полноценно иностранцы смогут жить в Эстонии, и каким будет качество их жизни в нашей республике. Результаты исследования Института Балтийских исследований показали, что у краткосрочных работников и лиц, пребывающих в стране на основании визы, те же проблемы и опасения в сфере адаптации, что и у людей, находящихся в Эстонии на основании вида или права на жительство. Чтобы поддержать людей, приехавших в Эстонию по визе D, мы решили снять обучающие видеоролики и провести соответствующие обучения, которые дадут ответы на самые важные вопросы о пребывании, работе, учебе и адаптации в Эстонии», — сказала Цирк.

Отвечающий за реализацию обучений в рамках программы, руководитель предприятия Expat Relocation Estonia Мартин Ляэн пояснил, что всего было снято 36 обучающих видео. «Видеоролики затрагивает очень практичные темы - такие как: связанные с работой права и обязанности, условия проживания, изучение языка, получение медицинской помощи, образование, банковские услуги и другие важные темы, которые необходимо знать, живя и работая в Эстонии», — перечислил Ляэн содержание учебных материалов. «Кроме того, мы также параллельно организуем бесплатные обучения, которые способствуют адаптации», — пояснил Ляэн, добавив, что видео — очень удобный инструмент для изучения жизни Эстонии в качестве учебного материала, потому что их можно посмотреть в любое время и независимо от местоположения.

Обучающие видеоролики доступны на сайте www.newinestonia.ee. Регистрация на обучения также открыта по тому же веб-адресу. При желании работодатели также могут заказать обучение.