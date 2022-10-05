Полиция: в Ида-Вирумаа зашевелились воры

В полицию сообщили, что в период 2-3 октября воры взломали дверь дома в деревне Паулику Йыхвиской волости и украли рабочий инструмент. Более точные обстоятельства случившегося, в том числе размер ущерба, полиция установит в ходе уголовного производства.