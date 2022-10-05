В полицию сообщили, что в период 2-3 октября воры взломали дверь дома в деревне Паулику Йыхвиской волости и украли рабочий инструмент. Более точные обстоятельства случившегося, в том числе размер ущерба, полиция установит в ходе уголовного производства.
Полиция: в Ида-Вирумаа зашевелились воры
Полиция: в Ида-Вирумаа зашевелились воры
В период с 28 сентября по 3 октября от дома на улице Куузику в Кивиыли унесли газонокосилку "Husqvarna". Первоначальный ущерб - 380 евро.
В полицию сообщили, что в период с 29 сентября по 3 октября воры взломали дверь гаражного бокса на улице Ыху в Нарве и украли самокат и бензиновую канистру. Первоначальный ущерб - 643,39 евро.
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