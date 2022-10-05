Ср, 5.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Полиция: в Ида-Вирумаа зашевелились воры

Erik Kalda
, ajakirjanik
Полиция: в Ида-Вирумаа зашевелились воры
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В полицию сообщили, что в период 2-3 октября воры взломали дверь дома в деревне Паулику Йыхвиской волости и украли рабочий инструмент. Более точные обстоятельства случившегося, в том числе размер ущерба, полиция установит в ходе уголовного производства.

В период с 28 сентября по 3 октября от дома на улице Куузику в Кивиыли унесли газонокосилку "Husqvarna". Первоначальный ущерб - 380 евро.

В полицию сообщили, что в период с 29 сентября по 3 октября воры взломали дверь гаражного бокса на улице Ыху в Нарве и украли самокат и бензиновую канистру. Первоначальный ущерб - 643,39 евро.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх