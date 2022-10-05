Репинский о деле Осипенко: Осипенко было бы проще заниматься бизнесом, если бы он не занимался политикой

По словам Репинского, нет ничего необычного в том, что предприниматель, имеющий влияние в регионе, также преуспевает в политике. "Любой заметный предприниматель может иметь власть в местном самоуправлении, если захочет. На предприятиях Николая Осипенко, когда я знал эти цифры, работало около 600 человек. И это уже довольно большой вес, если пересчитать их в голоса", - сказал Репинский в комментарии ERR.

"Ведь известно, что сотрудники предприятия часто голосуют за своего руководителя или собственника предприятия, когда он баллотируется на пост и если он участвует в политике. Думаю, любой такой предприниматель или владелец и руководитель предприятия, если он захочет чего-то добиться в местном самоуправлении, то у него это получится, и тогда у него было бы такое же влияние. Если не больше", - добавил депутат Рийгикогу.

Репинский не увидел ничего странного в том, что предприятия Осипенко выигрывали конкурсы на обслуживание муниципальной инфраструктуры в Ида-Вирумаа. "Когда искали поставщика коммунальных услуг, то цены, которые он предлагал, обычно были намного ниже, чем у других поставщиков. Это также логично, потому что его предприятие находится в Йыхви, где вокруг Кохтла-Ярве, и там его база", - сказал Репинский.

По его словам, Николай Осипенко - очень активный человек, который активно занимается как бизнесом, так и местной политикой. "В этом его сила в некотором смысле, но прежде всего это слабое место, потому что на самом деле это очень трудно сделать и очень трудно разделять эти вещи в относительно небольшом месте, таком как Йыхви или Кохтла-Ярве, где количество активных людей даже меньше, чем количество жителей", - сказал Репинский.