Государство планирует изъять оружие у граждан РФ к концу 2023 года

"Мое предложение состоит в том, что право на владение оружием в Эстонской Республике должно быть у граждан Эстонии. Владеть оружием в Эстонии также могут граждане Европейского союза и стран НАТО. Все остальные должны отказаться от оружия", - заявил в среду в передаче Uudis+ на Vikerraadio министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Согласно поправкам к Закону об оружии, граждане РФ и Беларуси должны будут до конца 2023 года продать, сдать или привести в негодность свое оружие, пояснил министр внутренних дел.

По словам Ляэнеметса, лицензии на оружие для обладателей серых паспортов больше не будут продлеваться. Их лицензии будут действовать до истечения указанного в них срока.

Объясняя, почему лицензии на владение оружием будут действовать для граждан РФ до конца 2023 года, Ляэнеметс назвал несколько причин.

"Во-первых, если Департамент полиции и погранохраны должен будет сейчас собрать это оружие, то у нас негде будет его хранить - речь идет о 3000 единицах оружия или даже больше. Во-вторых, продажа оружия занимает некоторое время, - сказал Ляэнеметс. - Кроме того, процессуальные действия также отнимают время у полиции. Если сократить срок действия лицензий, то большая часть сотрудников полиции будет заниматься только этим, что нецелесообразно в текущей ситуации", - сказал министр.

Если гражданин РФ не продаст свое оружие в течение этого времени, то ему нужно будет сдать оружие в Департамент полиции и погранохраны, и ему будет выплачена сумма, исходя из средней рыночной цены.

Ляэнеметс отметил, что оружие нельзя продавать компаниям или некоммерческим объединениям, которыми руководят граждане РФ.