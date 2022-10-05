Исполнилось 30 лет со дня первого созыва Рийгикогу после восстановления независимости

По случаю годовщины в Белом зале замка Тоомпеа 5 октября состоялась встреча членов Рийгикогу, избранных осенью 1992 года – 7-го созыва, сообщили радионовости ERR.

По словам нынешнего спикера парламента Юри Ратаса, Рийгикогу 7-го созыва несет большую историческую ответственность за реализацию конституционных институтов новой независимой Эстонии и принятие необходимых законов для создания правовой системы на основе Конституции. Он отметил, что каждый состав парламента имел свое лицо и вносил важный вклад в развитие Эстонии, опираясь на работу своих предшественников и продолжая строить государственность страны.

"Именно давность лет помогает нам по-настоящему оценить состав Рийгикогу 7-го созыва, его взвешенные решения и работу, на основе которых мы смогли построить сегодняшнюю и сможем построить завтрашнюю Эстонию", – сказал спикер.

Первые выборы в Рийгикогу после восстановления независимости Эстонии состоялись 20 сентября 1992 года, а 5 октября впервые собрался новоизбранный 7-й созыв. На первом заседании вступительное слово произнес председатель Республиканской избирательной комиссии Ээрик-Юхан Труувяли, а затем члены Рийгикогу приняли присягу, которую зачитал старший член Рийгикогу Яан Кросс. На заседании также прозвучало приветствие Председателя Верховного Совета Литовской Республики Витаутаса Ландсбергиса.

После утверждения повестки дня состоялись выборы председателя и заместителей председателя Рийгикогу. Спикером был избран Юло Нугис, первым вице-спикером – Тунне Келам, вторым – Эдгар Сависаар.

На открытии заседания Рийгикогу состоялись также выборы президента Эстонии. На пост главы государства баллотировались два кандидата, набравшие наибольшее число голосов: Арнольд Рюйтель и Леннарт Мери. На тайном голосовании 59 голосами президентом был избран Мери, который принес присягу перед Рийгикогу на следующий день, 6 октября.