Погранохрана отмечает усиление потока беженцев, прибывающих через погранпункты на восточной границе Эстонии и в меньшей степени через Нарву. Одновременно продолжают поступать свидетельства о так называемых фильтрациях - многочасовых ожиданиях с допросами и обысками, с которыми вынуждены мириться на российской границе граждане Украины, бегущие от воинственного соседа.
"Снова оказались в заложниках России": многочасовая "фильтрация" у границы мешает беженцам оказаться на свободе
Руководитель группы Нарвского пограничного пункта Андрус Соёне сообщил, что через восточную границу в Эстонию за прошедшие выходные вошли 2150 граждан Украины - в основном беженцы, большинство из которых следовали транзитом. Это примерно на 1000 человек больше, чем в предыдущие выходные.
Больше, чем прежде, граждан Украины проходило прежде всего через погранпункты юго-восточной Эстонии. На северо-восточный погранпункт в Нарве, к примеру, в понедельник прибыл со стороны России 91 гражданин Украины, из них одиннадцать не были пропущены и отправились обратно через мост.
Несмотря на кажущееся спокойствие, продолжают поступать свидетельства о том, как российская спецслужба безопасности (ФСБ) "фильтрует" людей с украинским паспортом, только еще прибывающих в приграничный Ивангород. Тревогу на этот счет забил активно действующий в социальных сетях Петр Андрющенко - советник мэра украинского Мариуполя, разрушенного и оккупированного российской армией города, затем аннексированного Кремлем. Выступающий всегда против оккупации и оккупантов Андрющенко написал 4 октября в "Телеграме", что "Россия блокирует эвакуацию украинцев, в том числе сотни мариупольцев, на границе с Эстонией".