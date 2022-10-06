"Снова оказались в заложниках России": многочасовая "фильтрация" у границы мешает беженцам оказаться на свободе

Руководитель группы Нарвского пограничного пункта Андрус Соёне сообщил, что через восточную границу в Эстонию за прошедшие выходные вошли 2150 граждан Украины - в основном беженцы, большинство из которых следовали транзитом. Это примерно на 1000 человек больше, чем в предыдущие выходные.

Больше, чем прежде, граждан Украины проходило прежде всего через погранпункты юго-восточной Эстонии. На северо-восточный погранпункт в Нарве, к примеру, в понедельник прибыл со стороны России 91 гражданин Украины, из них одиннадцать не были пропущены и отправились обратно через мост.

Несмотря на кажущееся спокойствие, продолжают поступать свидетельства о том, как российская спецслужба безопасности (ФСБ) "фильтрует" людей с украинским паспортом, только еще прибывающих в приграничный Ивангород. Тревогу на этот счет забил активно действующий в социальных сетях Петр Андрющенко - советник мэра украинского Мариуполя, разрушенного и оккупированного российской армией города, затем аннексированного Кремлем. Выступающий всегда против оккупации и оккупантов Андрющенко написал 4 октября в "Телеграме", что "Россия блокирует эвакуацию украинцев, в том числе сотни мариупольцев, на границе с Эстонией".