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"Снова оказались в заложниках России": многочасовая "фильтрация" у границы мешает беженцам оказаться на свободе

Илья Смирнов Эрик Калда
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"Снова оказались в заложниках России": многочасовая "фильтрация" у границы мешает беженцам оказаться на свободе
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Погранпункт в Ивангороде.
Погранпункт в Ивангороде. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Погранохрана отмечает усиление потока беженцев, прибывающих через погранпункты на восточной границе Эстонии и в меньшей степени через Нарву. Одновременно продолжают поступать свидетельства о так называемых фильтрациях - многочасовых ожиданиях с допросами и обысками, с которыми вынуждены мириться на российской границе граждане Украины, бегущие от воинственного соседа.

Руководитель группы Нарвского пограничного пункта Андрус Соёне сообщил, что через восточную границу в Эстонию за прошедшие выходные вошли 2150 граждан Украины - в основном беженцы, большинство из которых следовали транзитом. Это примерно на 1000 человек больше, чем в предыдущие выходные.

Больше, чем прежде, граждан Украины проходило прежде всего через погранпункты юго-восточной Эстонии. На северо-восточный погранпункт в Нарве, к примеру, в понедельник прибыл со стороны России 91 гражданин Украины, из них одиннадцать не были пропущены и отправились обратно через мост.

Несмотря на кажущееся спокойствие, продолжают поступать свидетельства о том, как российская спецслужба безопасности (ФСБ) "фильтрует" людей с украинским паспортом, только еще прибывающих в приграничный Ивангород. Тревогу на этот счет забил активно действующий в социальных сетях Петр Андрющенко - советник мэра украинского Мариуполя, разрушенного и оккупированного российской армией города, затем аннексированного Кремлем. Выступающий всегда против оккупации и оккупантов Андрющенко написал 4 октября в "Телеграме", что "Россия блокирует эвакуацию украинцев, в том числе сотни мариупольцев, на границе с Эстонией".

Поддерживая связь с уехавшими земляками, Андрющенко констатирует, что критическая ситуация сложилась в Ивангороде, где украинцы "снова оказались в заложниках России".

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