ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Николай Осипенко и другие подозреваемые вышли на свободу

"Суд постановил освободить Николая Осипенко. Ходатайство прокуратуры не было удовлетворено", - сказал rus.err.ee адвокат подозреваемого предпринимателя Юри Леппик.

Комментировать предъявленные подозрения Осипенко адвокат не стал. "Здесь у меня связаны руки. Для того чтобы что-то комментировать, мне надо просить разрешение прокуратуры, иначе они могут меня оштрафовать. В досудебном производстве только прокуратура свободна в возможности давать комментарии. Они могут говорить все, что хотят и что пожелают, а у меня такой возможности нет", - добавил адвокат.

"Пока я могу сказать лишь одно: мы еще не давали показания по предъявленным подозрениям", - заметил Юри Леппик.

По словам находившегося у ворот Вируской тюрьмы корреспондента ERR Сергея Степанова, за предпринимателем приехал медицинский транспорт, который затем и вывез его на свободу.

Утром в четверг выходить из тюрьмы начали и другие подозреваемые по делу о коррупции, которые ранее были задержаны на 48 часов. Одними из первых на свободу вышли председатель горсобрания Кохтла-Ярве Тийт Лиллеметс и депутат, в прошлом вице-мэр города Денис Вершинин.

В среду, когда суд рассматривал ходатайство прокуратуры о взятии Осипенко под стражу, бизнесмен участвовал в заседании посредством видеомоста. Журналисты тогда обратили внимание, что у бизнесмена, видимо, есть проблемы со здоровьем.

По оценке прокуратуры, находясь на свободе, Осипенко, которого считают ключевым фигурантом дела, может продолжить совершать преступления.