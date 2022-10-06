Вируский уездный суд в четверг не взял под стражу подозреваемого в коррупции бизнесмена Николая Осипенко, сообщил портал. По мнению суда, для взятия под стражу есть основания, но это невозможно, учитывая состояние здоровья Осипенко.
ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Николай Осипенко и другие подозреваемые вышли на свободу
"Суд постановил освободить Николая Осипенко. Ходатайство прокуратуры не было удовлетворено", - сказал rus.err.ee адвокат подозреваемого предпринимателя Юри Леппик.
Комментировать предъявленные подозрения Осипенко адвокат не стал. "Здесь у меня связаны руки. Для того чтобы что-то комментировать, мне надо просить разрешение прокуратуры, иначе они могут меня оштрафовать. В досудебном производстве только прокуратура свободна в возможности давать комментарии. Они могут говорить все, что хотят и что пожелают, а у меня такой возможности нет", - добавил адвокат.
"Пока я могу сказать лишь одно: мы еще не давали показания по предъявленным подозрениям", - заметил Юри Леппик.
По словам находившегося у ворот Вируской тюрьмы корреспондента ERR Сергея Степанова, за предпринимателем приехал медицинский транспорт, который затем и вывез его на свободу.
Утром в четверг выходить из тюрьмы начали и другие подозреваемые по делу о коррупции, которые ранее были задержаны на 48 часов. Одними из первых на свободу вышли председатель горсобрания Кохтла-Ярве Тийт Лиллеметс и депутат, в прошлом вице-мэр города Денис Вершинин.
В среду, когда суд рассматривал ходатайство прокуратуры о взятии Осипенко под стражу, бизнесмен участвовал в заседании посредством видеомоста. Журналисты тогда обратили внимание, что у бизнесмена, видимо, есть проблемы со здоровьем.
По оценке прокуратуры, находясь на свободе, Осипенко, которого считают ключевым фигурантом дела, может продолжить совершать преступления.
"На основании собранных доказательств существует высокий риск того, что находясь на свободе, данное лицо может продолжать совершать преступлении. Кроме того, есть риск, что находясь на свободе, он будет уклоняться от уголовного производства. Поэтому мы и ходатайствуем о взятии его под стражу на срок до 2-х месяцев", - объяснил ранее прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель.
Во вторник стало известно, что Осипенко и еще 10 человек задержали на срок до 48 часов по подозрению в коррупционных преступлениях. По информации rus.err.ee, среди задержанных для проведения первичных процессуальных действий были в том числе депутаты Тийт Лиллеметс, Мария Меркулова, Денис Вершинин и Антон Диев, вице-мэры Виталий Бородин и Эвелин Данилов, помощник мэра Алена Казакова, а также чиновник правопорядка Тимофей Корепов.
"Мы подозреваем местного бизнесмена Николая Осипенко в оказании влияния на чиновников Кохтла-Ярве. Он направлял их к принятию выгодных для себя решений. Используя для этого как личные, так и общественные средства. Подозрения включают в себя дачу и получение взяток и торговлю влиянием. Разным лицам предъявлены разные подозрения. Во вторник мы задержали 11 человек. Помимо бизнесмена это 8 человек из управы и горсобрания Кохтла-Ярве и еще два связанных с предпринимателем лица", - ранее прокомментировал глава бюро полиции по борьбе с коррупционными преступлениями Атс Кюбарсепп.
По данным правоохранительных органов, Осипенко подкупал чиновников и членов горсобрания, чтобы они принимали благоприятные для него решения.