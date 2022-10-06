Центристы Кохтла-Ярве: депутаты и чиновники, замешанные в коррупционном скандале должны приостановить свои полномочия либо уйти со своих мест

«Кохтла-Ярве находится на грани политической катастрофы», — говорит Иветта Саккарт-Линнард. «Председатель собрания Тийт Лиллеметс должен сделать все возможное, чтобы созвать заседание собрания в экстренном порядке. Он и мэр города Тоомас Наэль обязаны предоставить членам городского собрания всесторонний обзор затруднительной ситуации».

По словам Саккарт-Линнард, помимо политического кризиса необходимо активно решать и вопросы, связанные с высокими ценами на энергоносители. «У города нет определенного плана, как школы, детские сады и спортивные сооружения переживут зиму», — говорит Иветта Саккарт-Линнард. «Мы готовы встретиться с депутатами различных политических сил, не причастных к делу о коррупции, чтобы договориться о дальнейших действиях. Горожане не должны страдать из-за корыстных депутатов".

Она добавила, что хочет верить, что Тийт Лиллеметс, Антон Диев, Мария Меркулова и Денис Вершинин приостановят свои депутатские полномочия, а лица, имеющие отношение к делу о коррупции, сами покинут свои места.

На состоявшемся в среду собрании Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии было принято решение об исключении помощника мэра Алёны Казаковой из партии в связи с утратой доверия. «Мы неоднократно говорили, что в нашем списке нет места людям, которые преследуют только свои личные интересы. Люди, которые на муниципальных выборах шли по списку Центристской партии, но потом решили сотрудничать с другими политическими силами, сделали свой выбор», - прокомментировала решение Саккарт-Линнард.

По ее словам подозрение, под которое попала Алена Казакова - серьёзное. "Очень жаль, что молодая образованная женщина, которая была выбрана лучшим работникам по защите детей в 2020 году, попала в коррупционный скандал. Бесспорно в Эстонии действует презумпция невиновности, но принимая во внимание то, что в последнее время она не участвовала в работе партии, а очень активно сотрудничала со списком Прогресс (список Николая Осипенко - ред.), мы решили просто ускорить этот процесс».