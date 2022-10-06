Подозреваемый в коррупции Бородин виновным себя не считает и в отставку не подаст

- Я также сказал полиции, что не чувствую за собой никакой вины. Я делал все, чтобы защитить интересы города, - сказал он. По словам Бородина, у Центральной криминальной полиции есть две основные претензии к нему. Во-первых, что он вместе с Осипенко участвовал в изменении структуры городского управления, а также якобы получил в качестве взятки должность и зарплату вице-мэра.

- Продолжение моей работы или уход с должности зависят от того, захочет ли мэр продолжать работать со мной или нет. Если он скажет, что не хочет, то этим все и закончится. Если скажут, что плохо, что я политически поддержал структурное изменение городского управления, которое поддержали все остальные, или что я неправильно выполнял свою работу в горуправлении, тогда нет вопросов. Но если это не так, то почему я должен уйти в отставку? - сказал он.

По словам Бородина, он любит свою работу и занимается ею с душой. "Но если мне теперь скажут, что плата, полученная за эту работу, была взяткой, то это будет действительно неприятно".