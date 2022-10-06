Прокуратура оспорит освобождение Осипенко

- Суд согласился с прокуратурой в наличии обоснованного подозрения в совершении преступления и что основанием для ареста служит риск того, что Николай Осипенко может продолжить совершать преступления и уклоняться от судебного разбирательства, - сказала советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари.

Суд обосновал решение не арестовывать подозреваемого его состоянием здоровья, однако, по оценке прокуратуры, в наших учреждениях предварительного заключения оказывается очень грамотная медицинская помощь, поэтому прокуратура планирует оспорить это решение, сказала Кивари.

Суд счел, что хотя Осипенко имеет постоянное место жительства и место работы и ранее не привлекался к уголовной ответственности, необходимо учитывать, что он длительное время вел преступную деятельность, написал "Delfi". "Существование широкомасштабной коррумпированной сети среди чиновников горуправления и членов горсобрания Кохтла-Ярве предполагает, что такие отношения не возникают в одночасье, а, скорее, формируются годами", - пояснил Вируский уездный суд.

"Нет оснований предполагать, что после задержания в качестве подозреваемого подозреваемый готов полностью отказаться от своего прежнего образа жизни и совершения преступлений, если его повседневная жизнь и бизнес переплетаются с реализацией его коррупционных связей в интересах своего бизнеса. Поэтому, если Осипенко останется на свободе, он, с большой вероятностью, продолжит совершать преступления", - обосновал уездный суд.