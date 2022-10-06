Прокуратура приняла решение обжаловать в Тартуском окружном суде принятое в четверг решение Вируского уездного суда об освобождении обвиняемого в коррупционных преступлениях Николая Осипенко по состоянию здоровья.
Прокуратура оспорит освобождение Осипенко
- Суд согласился с прокуратурой в наличии обоснованного подозрения в совершении преступления и что основанием для ареста служит риск того, что Николай Осипенко может продолжить совершать преступления и уклоняться от судебного разбирательства, - сказала советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари.
Суд обосновал решение не арестовывать подозреваемого его состоянием здоровья, однако, по оценке прокуратуры, в наших учреждениях предварительного заключения оказывается очень грамотная медицинская помощь, поэтому прокуратура планирует оспорить это решение, сказала Кивари.
Суд счел, что хотя Осипенко имеет постоянное место жительства и место работы и ранее не привлекался к уголовной ответственности, необходимо учитывать, что он длительное время вел преступную деятельность, написал "Delfi". "Существование широкомасштабной коррумпированной сети среди чиновников горуправления и членов горсобрания Кохтла-Ярве предполагает, что такие отношения не возникают в одночасье, а, скорее, формируются годами", - пояснил Вируский уездный суд.
"Нет оснований предполагать, что после задержания в качестве подозреваемого подозреваемый готов полностью отказаться от своего прежнего образа жизни и совершения преступлений, если его повседневная жизнь и бизнес переплетаются с реализацией его коррупционных связей в интересах своего бизнеса. Поэтому, если Осипенко останется на свободе, он, с большой вероятностью, продолжит совершать преступления", - обосновал уездный суд.
Также в случае Осипенко существует реальный риск уклонения от судебного разбирательства, признал суд. На основании изложенного судья предварительного следствия считает, что в случае Осипенко имеются оба основания для ареста, то есть если он останется на свободе, то может продолжать совершать преступления, а также уклоняться от судебного разбирательства.
"В то же время при применении ареста как наиболее строгой меры пресечения суд должен учитывать в том числе и состояние здоровья подозреваемого", - говорится в сообщении суда.
Суд считает, что, несмотря на наличие обоснованного подозрения в совершении преступления и оснований для ареста Осипенко, плохое состояние его здоровья не позволяет содержать его под стражей, поэтому ходатайство об аресте должно быть отклонено, а подозреваемый - освобожден из-под стражи сразу после вынесения решения суда.
"В демократическом правовом и гуманитарном государстве ограничения основных прав, в том числе основного права на свободу, должны быть соразмерными. В данном случае, если арест подозреваемого может представлять реальную угрозу его жизни, не говоря уж о его здоровье, которое и без того явно плохое, арест подозреваемого, по мнению суда, не будет соразмерен защищаемым правовым благам", - пояснил уездный суд.
По оценке суда, очевидно, что инкриминируемые Осипенко коррупционные преступления носят явно предосудительный и тяжкий характер, а описанные в подозрении преступления существенно нарушают правомерную работу горуправления и горсобрания Кохтла-Ярве, но в то же время надо учитывать, что такие преступления не представляют опасности для жизни и здоровья людей, не представляют угрозы национальной безопасности и т.д.