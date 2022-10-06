В Йыхви гимназист пришел в школу с оружием

"К настоящему моменту известно, что, хотя молодежь, увидевшая предмет, похожий на оружие, была по понятным причинам встревожена, никому, к счастью, не угрожали и не подвергали непосредственной опасности. Однако это не отменяет того факта, что любой предмет, похожий на оружие, представляет собой опасность в обществе, и на расстоянии невозможно оценить, игрушечное это оружие или настоящее. Полиция всегда реагирует на такие события со всей серьезностью, потому что опасность может быть велика и чувство безопасности людей может быть нарушено. Оружие не предназначено для развлечения в общественных местах или для запугивания людей, и эти опасные предметы не должны находиться в руках молодежи или в учебных заведениях", – сказал начальник Йыхвиского полицейского участка Маргус Мурдсалу.